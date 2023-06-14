https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/yunye-spasateli-tonuschego-rebenka-srazu-pobezhali-na-krik-o-pomoschi--1046292419.html
Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи
Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи
О спасении тонущего ребенка, в эфире радио Sputnik рассказали юные граждане Абхазии – девятиклассник Анри Абухба и студент Аслан Торчуа, а также о спасении... 14.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-14T15:43+0300
2023-06-14T15:43+0300
2023-06-14T15:44+0300
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Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи
Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи
Молодые люди, находясь на берегу, услышали крики о помощи и, не раздумывая, бросились на помощь. О том, насколько правильно они действовали, как вести себя в подобных случаях, как избежать неприятных ситуаций на воде, слушайте в подкасте. 15 июня в Абхазии официально стартует купальный сезон. Как в этом году будет осуществляться контроль пляжей, кто будет следить за безопасностью отдыхающих, рассказал глава ГИМС Тенгиз Сабуа.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мчс абхазии, купание, спасатели, помощь, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мчс абхазии, купание, спасатели, помощь, аудио
Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи
15:43 14.06.2023 (обновлено: 15:44 14.06.2023)
О спасении тонущего ребенка, в эфире радио Sputnik рассказали юные граждане Абхазии – девятиклассник Анри Абухба и студент Аслан Торчуа, а также о спасении людей на воде и предстоящем купальном сезоне рассказал начальник ГИМС Тенгиз Сабуа.
Молодые люди, находясь на берегу, услышали крики о помощи и, не раздумывая, бросились на помощь.
О том, насколько правильно они действовали, как вести себя в подобных случаях, как избежать неприятных ситуаций на воде, слушайте в подкасте
.
15 июня в Абхазии официально стартует купальный сезон. Как в этом году будет осуществляться контроль пляжей, кто будет следить за безопасностью отдыхающих, рассказал глава ГИМС Тенгиз Сабуа.