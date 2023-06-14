https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/yunye-spasateli-tonuschego-rebenka-srazu-pobezhali-na-krik-o-pomoschi--1046292419.html

Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи

Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи

О спасении тонущего ребенка, в эфире радио Sputnik рассказали юные граждане Абхазии – девятиклассник Анри Абухба и студент Аслан Торчуа, а также о спасении... 14.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-14T15:43+0300

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Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи Юные спасатели тонущего ребенка: сразу побежали на крик о помощи

Молодые люди, находясь на берегу, услышали крики о помощи и, не раздумывая, бросились на помощь. О том, насколько правильно они действовали, как вести себя в подобных случаях, как избежать неприятных ситуаций на воде, слушайте в подкасте. 15 июня в Абхазии официально стартует купальный сезон. Как в этом году будет осуществляться контроль пляжей, кто будет следить за безопасностью отдыхающих, рассказал глава ГИМС Тенгиз Сабуа.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, мчс абхазии, купание, спасатели, помощь, аудио