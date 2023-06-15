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Аслан Бжания поздравил сотрудников ГСО с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил сотрудников ГСО с профессиональным праздником
Государственная служба охраны была основана 31 год назад, в 1992 году. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T19:03+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников Государственной службы охраны с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.Аслан Бжания почеркнул, что сотрудники ГСО, погибшие при исполнении служебных обязанностей, никогда не будут забыты, а тем, кто находится в строю, выразил благодарность за безупречную службу, пожелал крепкого здоровья и успехов.
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новости, абхазия, аслан бжания
Аслан Бжания поздравил сотрудников ГСО с профессиональным праздником
Государственная служба охраны была основана 31 год назад, в 1992 году.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников Государственной службы охраны с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
"На сотрудниках и офицерах Государственной службы охраны Республики Абхазия лежит особая миссия – ответственно подходить к своим обязанностям, надёжно обеспечивая безопасность руководства и государства", - говорится в поздравлении.
Аслан Бжания почеркнул, что сотрудники ГСО, погибшие при исполнении служебных обязанностей, никогда не будут забыты, а тем, кто находится в строю, выразил благодарность за безупречную службу, пожелал крепкого здоровья и успехов.