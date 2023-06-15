https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-1046353575.html

Часть Абхазии осталась без света

Часть Абхазии осталась без света

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T13:16+0300

2023-06-15T13:16+0300

2023-06-15T13:27+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго"."В результате неблагоприятных погодных условий были отключены воздушная линия "Ачгуара" и воздушная линия "Шешелети-1". Над устранением аварии работают специалисты "Черноморэнерго", – говорится в сообщении.Непогода также привела к перебоям с электричеством в Гудауте и нескольких селах Гудаутского района. Причиной приостановки подачи света стали подтопление нескольких подстанций и попадание молний в трансформаторы.

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