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Часть Абхазии осталась без света
Часть Абхазии осталась без света
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T13:16+0300
2023-06-15T13:16+0300
2023-06-15T13:27+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго"."В результате неблагоприятных погодных условий были отключены воздушная линия "Ачгуара" и воздушная линия "Шешелети-1". Над устранением аварии работают специалисты "Черноморэнерго", – говорится в сообщении.Непогода также привела к перебоям с электричеством в Гудауте и нескольких селах Гудаутского района. Причиной приостановки подачи света стали подтопление нескольких подстанций и попадание молний в трансформаторы.
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абхазия, новости
Часть Абхазии осталась без света
13:16 15.06.2023 (обновлено: 13:27 15.06.2023)
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Часть Абхазии осталась без света, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
"В результате неблагоприятных погодных условий были отключены воздушная линия "Ачгуара" и воздушная линия "Шешелети-1". Над устранением аварии работают специалисты "Черноморэнерго", – говорится в сообщении.
Непогода также привела к перебоям с электричеством в Гудауте и нескольких селах Гудаутского района. Причиной приостановки подачи света стали подтопление нескольких подстанций и попадание молний в трансформаторы.