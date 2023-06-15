https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-nepogody-1046350218.html
Часть Гудаутского района осталась без света из-за непогоды
Часть Гудаутского района осталась без света из-за непогоды
Сильный ветер и ливень обрушились на Гудаутский район в ночь с 14 на 15 июня, некоторые домовладения оказались подтопленными. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T11:56+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района осталась без света из-за непогоды, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер местного филиала "Черноморэнерго" Денис Ажиба.Он уточнил, что подача электричества была приостановлена в селах Лыхны, Хыпста, Куланырхуа и в центре города. В Куланырхуа и в самой Гудауте свет дадут в ближайшее время.Причиной неудобств стало подтопление нескольких подстанций, в том числе силовой подстанции на улице Лакоба, вблизи вокзала.Ремонтные бригады занимаются установлением проблемы и ее устранением.Ажиба добавил, что несколько часов света не было в селах Калдахуара и Блабырхуа, где молния попала в трансформатор. Поломка устранена, подача восстановлена.В селе Джирхуа, сказал главный инженер, молния ударила в два трансформатора. Один из них уже запущен, второй подлежит замене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/livnevye-dozhdi-zatopili-doma-v-gudaute-1046348681.html
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Часть Гудаутского района осталась без света из-за непогоды
11:56 15.06.2023 (обновлено: 11:59 15.06.2023)
Сильный ветер и ливень обрушились на Гудаутский район в ночь с 14 на 15 июня, некоторые домовладения оказались подтопленными.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Часть Гудаутского района осталась без света из-за непогоды, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер местного филиала "Черноморэнерго" Денис Ажиба.
Он уточнил, что подача электричества была приостановлена в селах Лыхны, Хыпста, Куланырхуа и в центре города. В Куланырхуа и в самой Гудауте свет дадут в ближайшее время.
Причиной неудобств стало подтопление нескольких подстанций, в том числе силовой подстанции на улице Лакоба, вблизи вокзала.
Ремонтные бригады занимаются установлением проблемы и ее устранением.
Ажиба добавил, что несколько часов света не было в селах Калдахуара и Блабырхуа, где молния попала в трансформатор. Поломка устранена, подача восстановлена.
В селе Джирхуа, сказал главный инженер, молния ударила в два трансформатора. Один из них уже запущен, второй подлежит замене.