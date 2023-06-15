https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/naznachen-novyy-redaktor-gazety-asny-1046352530.html
Назначен новый редактор газеты "Аҧсны"
Назначен новый редактор газеты "Аҧсны"
Ранее обязанности главного редактора исполнял Борис Каджая. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T12:42+0300
2023-06-15T12:42+0300
2023-06-15T12:50+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/03/1045019682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea3f3a6c0a0b9d3d2fb883cbfc0e3d35.jpg
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Главным редактором газеты "Аҧсны" ("Абхазия" - прим.) назначен Ахра Анкваб, сообщил Sputnik гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа. Ахра Анкваб – также автор многих научных публикации по истории абхазской литературы. "Я выражаю большую надежду на то, что газета "Апсны" сделает очередной шаг вперед, желаю новому редактору успехов в работе. Готов всячески поддерживать деятельность редакции, старейшего периодического издания республики", – подчеркнул Роберт Джопуа.""Аҧсны"" – общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики.Первый номер газеты вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии. Газета ""Аҧсны"" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны ҟапшь" (Красная Абхазия).
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/03/1045019682_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_deb37db10f20d781b3ded3f9954c6a15.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Назначен новый редактор газеты "Аҧсны"
12:42 15.06.2023 (обновлено: 12:50 15.06.2023)
Ранее обязанности главного редактора исполнял Борис Каджая.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Главным редактором газеты "Аҧсны" ("Абхазия" - прим.) назначен Ахра Анкваб, сообщил Sputnik гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа.
Он подчеркнул, что новый руководитель издания работает в Абхазском государственном университете, обладает опытом редакторской деятельности.
Ахра Анкваб – также автор многих научных публикации по истории абхазской литературы.
"Я выражаю большую надежду на то, что газета "Апсны" сделает очередной шаг вперед, желаю новому редактору успехов в работе. Готов всячески поддерживать деятельность редакции, старейшего периодического издания республики", – подчеркнул Роберт Джопуа.
""Аҧсны"" – общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики.
Первый номер газеты вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии. Газета ""Аҧсны"" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны ҟапшь" (Красная Абхазия).