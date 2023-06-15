https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/naznachen-novyy-redaktor-gazety-asny-1046352530.html

Назначен новый редактор газеты "Аҧсны"

Назначен новый редактор газеты "Аҧсны"

Ранее обязанности главного редактора исполнял Борис Каджая. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T12:42+0300

2023-06-15T12:42+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Главным редактором газеты "Аҧсны" ("Абхазия" - прим.) назначен Ахра Анкваб, сообщил Sputnik гендиректор "Апснымедиа" Роберт Джопуа. Ахра Анкваб – также автор многих научных публикации по истории абхазской литературы. "Я выражаю большую надежду на то, что газета "Апсны" сделает очередной шаг вперед, желаю новому редактору успехов в работе. Готов всячески поддерживать деятельность редакции, старейшего периодического издания республики", – подчеркнул Роберт Джопуа.""Аҧсны"" – общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики.Первый номер газеты вышел 27 февраля 1919 года. Дата появления периодической печати в республике отмечается как день средств массовой информации Абхазии. Газета ""Аҧсны"" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны ҟапшь" (Красная Абхазия).

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