https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/ne-narushaya-traditsii-kak-proydet-kontsert-viktora-abramyana-eshba-v-sukhume-1046349710.html

Не нарушая традиции: как пройдет концерт Виктора Абрамяна-Эшба в Сухуме

Не нарушая традиции: как пройдет концерт Виктора Абрамяна-Эшба в Сухуме

В Абхазской государственной филармонии 15 июня, в 19:00, состоится концерт Виктора Абрамяна-Эшба и солистов Госфилармонии. А 16 июня, в 16:00, в Малом зале... 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T12:17+0300

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Известный российский скрипач Виктор Абрамян-Эшба уже давно знаком с абхазской публикой. Еще до пандемии коронавируса в Сухуме проходили его концерты классической музыки. После долгого перерыва Абрамян-Эшба снова прибыл в Абхазию, и снова дает концерт в филармонии. По словам скрипача, и на этот раз он решил не нарушать заложенную традицию сотрудничества с абхазскими музыкантами. Поэтому в рамках концерта выступят как молодые, так и уже состоявшиеся местные артисты.Так, в концерте примут участие Нана Черкезия (сопрано), Кристина Эшба (сопрано), Елена Хагба (арфа), Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Александр Авидзба (альт), Светлана Сарьян (фортепиано), Лана Адлейба (фортепиано).По словам скрипача, программа будет состоять из классической музыки самых разных эпох – начиная от Баха и заканчивая Рахманиновым.

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