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Не нарушая традиции: как пройдет концерт Виктора Абрамяна-Эшба в Сухуме
Не нарушая традиции: как пройдет концерт Виктора Абрамяна-Эшба в Сухуме
В Абхазской государственной филармонии 15 июня, в 19:00, состоится концерт Виктора Абрамяна-Эшба и солистов Госфилармонии. А 16 июня, в 16:00, в Малом зале... 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T12:17+0300
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Известный российский скрипач Виктор Абрамян-Эшба уже давно знаком с абхазской публикой. Еще до пандемии коронавируса в Сухуме проходили его концерты классической музыки. После долгого перерыва Абрамян-Эшба снова прибыл в Абхазию, и снова дает концерт в филармонии. По словам скрипача, и на этот раз он решил не нарушать заложенную традицию сотрудничества с абхазскими музыкантами. Поэтому в рамках концерта выступят как молодые, так и уже состоявшиеся местные артисты.Так, в концерте примут участие Нана Черкезия (сопрано), Кристина Эшба (сопрано), Елена Хагба (арфа), Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Александр Авидзба (альт), Светлана Сарьян (фортепиано), Лана Адлейба (фортепиано).По словам скрипача, программа будет состоять из классической музыки самых разных эпох – начиная от Баха и заканчивая Рахманиновым.
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Не нарушая традиции: как пройдет концерт Виктора Абрамяна-Эшба в Сухуме
12:17 15.06.2023 (обновлено: 12:27 15.06.2023)
В Абхазской государственной филармонии 15 июня, в 19:00, состоится концерт Виктора Абрамяна-Эшба и солистов Госфилармонии. А 16 июня, в 16:00, в Малом зале филармонии скрипач проведет мастер-класс и лекцию о происхождении смычковых инструментов.
Известный российский скрипач Виктор Абрамян-Эшба уже давно знаком с абхазской публикой. Еще до пандемии коронавируса в Сухуме проходили его концерты классической музыки. После долгого перерыва Абрамян-Эшба снова прибыл в Абхазию, и снова дает концерт в филармонии.
По словам скрипача, и на этот раз он решил не нарушать заложенную традицию сотрудничества с абхазскими музыкантами. Поэтому в рамках концерта выступят как молодые, так и уже состоявшиеся местные артисты.
Так, в концерте примут участие Нана Черкезия (сопрано), Кристина Эшба (сопрано), Елена Хагба (арфа), Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Александр Авидзба (альт), Светлана Сарьян (фортепиано), Лана Адлейба (фортепиано).
По словам скрипача, программа будет состоять из классической музыки самых разных эпох – начиная от Баха и заканчивая Рахманиновым.