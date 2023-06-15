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Подсчитан предварительный ущерб от ливня в Гудаутском районе
Подсчитан предварительный ущерб от ливня в Гудаутском районе
Ливневые дожди с грозой прошли в Гудаутском районе утром в четверг, 15 июня. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T18:12+0300
2023-06-15T18:12+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. По предварительным подсчетам, около 25 домов было подтоплено во время ливней в Гудаутском районе утром 15 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замглавы по городскому хозяйству администрации района Виталий Агрба.Агрба добавил, что эта цифра может быть неокончательной, так как люди продолжают обращаться к властям с заявлениями.По его словам, в основном пострадали домовладения, расположенные вблизи небольших рек Кистрик и Адзлагарка, которые вышли из берегов. Также причиной подтопления стало то, что ливневые каналы не смогли справиться с большим потоком воды."На прошлой неделе Управление жилищного хозяйства районной администрации Гудауты провело работы по расчистке мест, где реки выходят к морю. Это позволило избежать еще больших последствий. Могло быть хуже", – подчеркнул Агрба.В сельской местности Гудаутского района существенного ущерба стихия не нанесла, добавил он. В некоторых селах вода размыла неасфальтированные дороги, а в селе Хыпста молния ударили в дом, из-за чего из строя вышла вся бытовая техника, расплавилась электропроводка.Агрба также отметил, что в районе будет создана комиссия по оценке ущерба и ликвидации последствий стихии, которая продолжит принимать заявления от пострадавших жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/livnevye-dozhdi-zatopili-doma-v-gudaute-1046348681.html
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Подсчитан предварительный ущерб от ливня в Гудаутском районе
18:12 15.06.2023 (обновлено: 18:58 15.06.2023)
Ливневые дожди с грозой прошли в Гудаутском районе утром в четверг, 15 июня.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. По предварительным подсчетам, около 25 домов было подтоплено во время ливней в Гудаутском районе утром 15 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замглавы по городскому хозяйству администрации района Виталий Агрба.
"Администрация совместно с сотрудниками МЧС выехала на места для оценки последствий стихии. Провели фото- и видеофиксацию нанесенного ливнем ущерба. По предварительным данным, пострадало 24 дома в черте города и один в селе Приморское", – рассказал он.
Агрба добавил, что эта цифра может быть неокончательной, так как люди продолжают обращаться к властям с заявлениями.
По его словам, в основном пострадали домовладения, расположенные вблизи небольших рек Кистрик и Адзлагарка, которые вышли из берегов. Также причиной подтопления стало то, что ливневые каналы не смогли справиться с большим потоком воды.
"На прошлой неделе Управление жилищного хозяйства районной администрации Гудауты провело работы по расчистке мест, где реки выходят к морю. Это позволило избежать еще больших последствий. Могло быть хуже", – подчеркнул Агрба.
В сельской местности Гудаутского района существенного ущерба стихия не нанесла, добавил он. В некоторых селах вода размыла неасфальтированные дороги, а в селе Хыпста молния ударили в дом, из-за чего из строя вышла вся бытовая техника, расплавилась электропроводка.
Агрба также отметил, что в районе будет создана комиссия по оценке ущерба и ликвидации последствий стихии, которая продолжит принимать заявления от пострадавших жителей.