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Подсчитан предварительный ущерб от ливня в Гудаутском районе

Подсчитан предварительный ущерб от ливня в Гудаутском районе

Ливневые дожди с грозой прошли в Гудаутском районе утром в четверг, 15 июня. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T18:12+0300

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. По предварительным подсчетам, около 25 домов было подтоплено во время ливней в Гудаутском районе утром 15 июня. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замглавы по городскому хозяйству администрации района Виталий Агрба.Агрба добавил, что эта цифра может быть неокончательной, так как люди продолжают обращаться к властям с заявлениями.По его словам, в основном пострадали домовладения, расположенные вблизи небольших рек Кистрик и Адзлагарка, которые вышли из берегов. Также причиной подтопления стало то, что ливневые каналы не смогли справиться с большим потоком воды."На прошлой неделе Управление жилищного хозяйства районной администрации Гудауты провело работы по расчистке мест, где реки выходят к морю. Это позволило избежать еще больших последствий. Могло быть хуже", – подчеркнул Агрба.В сельской местности Гудаутского района существенного ущерба стихия не нанесла, добавил он. В некоторых селах вода размыла неасфальтированные дороги, а в селе Хыпста молния ударили в дом, из-за чего из строя вышла вся бытовая техника, расплавилась электропроводка.Агрба также отметил, что в районе будет создана комиссия по оценке ущерба и ликвидации последствий стихии, которая продолжит принимать заявления от пострадавших жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/livnevye-dozhdi-zatopili-doma-v-gudaute-1046348681.html

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