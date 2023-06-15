https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/posrednik-chanturiya-o-sanatorno-kurortnom-lechenii-grazhdan-abkhazii-po-linii-fonda-sotsstrakha-1046336939.html

Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха

Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха

Фонд социального страхования и труда решил увеличить страховые взносы в связи с большим запросом на санаторно-курортное лечение для работающих граждан и... 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T12:59+0300

2023-06-15T12:59+0300

2023-06-15T12:59+0300

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Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха

Фонд социального страхования и труда решил увеличить страховые взносы в связи с большим запросом на санаторно-курортное лечение для работающих граждан и удорожания самих путевок. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия. "В связи с тем, что в этом году у нас очень большой запрос на санаторно-курортное лечение, а сами путевки подорожали на 30-40%, правлением Фонда было принято решение увеличить плату (страховые взносы) до 50%. Также мы внесли еще одно изменение в отношении людей, которые были отправлены на санаторно-курортное лечение в течение двух лет подряд, мы в праве им отказать, потому как хотим большее количество граждан охватить", – пояснила Чантурия.Слушайте подкаст.

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