https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/posrednik-chanturiya-o-sanatorno-kurortnom-lechenii-grazhdan-abkhazii-po-linii-fonda-sotsstrakha-1046336939.html
Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха
Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха
Фонд социального страхования и труда решил увеличить страховые взносы в связи с большим запросом на санаторно-курортное лечение для работающих граждан и... 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T12:59+0300
2023-06-15T12:59+0300
2023-06-15T12:59+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
лечение
санаторий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046336775_0:14:3067:1739_1920x0_80_0_0_8006a033f804d05e7612ed1b95f07fc3.jpg
Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха
Посредник: Чантурия о санаторно-курортном лечении граждан Абхазии по линии Фонда соцстраха
Фонд социального страхования и труда решил увеличить страховые взносы в связи с большим запросом на санаторно-курортное лечение для работающих граждан и удорожания самих путевок. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия. "В связи с тем, что в этом году у нас очень большой запрос на санаторно-курортное лечение, а сами путевки подорожали на 30-40%, правлением Фонда было принято решение увеличить плату (страховые взносы) до 50%. Также мы внесли еще одно изменение в отношении людей, которые были отправлены на санаторно-курортное лечение в течение двух лет подряд, мы в праве им отказать, потому как хотим большее количество граждан охватить", – пояснила Чантурия.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046336775_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_65790ddd525ea0898c0141c12a1ca9da.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, лечение, санаторий, аудио
подкасты, посредник, абхазия, лечение, санаторий, аудио
Фонд социального страхования и труда решил увеличить страховые взносы в связи с большим запросом на санаторно-курортное лечение для работающих граждан и удорожания самих путевок. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала заместитель председателя Фонда соцстрахования и труда Абхазии Ирма Чантурия.
"В связи с тем, что в этом году у нас очень большой запрос на санаторно-курортное лечение, а сами путевки подорожали на 30-40%, правлением Фонда было принято решение увеличить плату (страховые взносы) до 50%. Также мы внесли еще одно изменение в отношении людей, которые были отправлены на санаторно-курортное лечение в течение двух лет подряд, мы в праве им отказать, потому как хотим большее количество граждан охватить", – пояснила Чантурия.