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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T19:35+0300
2023-06-15T19:35+0300
2023-06-15T19:35+0300
в абхазии
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. В пятницу, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром из-за незначительной смены воздушных масс местами возможны небольшие осадки, туман, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. В пятницу, 16 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром из-за незначительной смены воздушных масс местами возможны небольшие осадки, туман, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.