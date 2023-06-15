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Сергей Тванба был признан виновным в убийстве односельчанина
Сергей Тванба был признан виновным в убийстве односельчанина
Стороны могут обжаловать приговор суда в течение 15 рабочих дней. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T16:15+0300
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Сухумский районный суд признал жителя Нижней Эшеры Сергея Тванба виновным в умышленном убийстве односельчанина Отари Мушба, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Свою вину Тванба признал. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Преступление произошло 15 октября 2022 года на территории нефункционирующего мельзавода. Сообщается, что Сергей Тванба находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал умышленно на почве бытового конфликта. Он нанес Отари Мушба два удара кухонным ножом, из-за чего тот скончался на месте.
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Сергей Тванба был признан виновным в убийстве односельчанина

16:15 15.06.2023
© Sputnik / Владимир ФедоренкоМолоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе
Молоток судьи в витрине подарков в Государственной Думе - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Стороны могут обжаловать приговор суда в течение 15 рабочих дней.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Сухумский районный суд признал жителя Нижней Эшеры Сергея Тванба виновным в умышленном убийстве односельчанина Отари Мушба, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Свою вину Тванба признал. Он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Преступление произошло 15 октября 2022 года на территории нефункционирующего мельзавода. Сообщается, что Сергей Тванба находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал умышленно на почве бытового конфликта. Он нанес Отари Мушба два удара кухонным ножом, из-за чего тот скончался на месте.
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