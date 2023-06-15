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Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего в реке Псоу россиянина

Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего в реке Псоу россиянина

К поискам присоединились сотрудники правоохранительных органов Абхазии и российские пограничники. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-15T21:30+0300

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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Водолазы ГИМС МЧС Абхазии и сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры весь день 15 июня занимались поискали россиянина Сергея Пройдина в водах реки Псоу, сообщает пресс-служба МЧС. Сообщается, что Пройдин бросился в реку на глазах у сотрудников абхазской милиции примерно в 8 часов утра, они и вызвали спасателей. К поискам подключились российские пограничники, они задействовали береговой катер, но за весь день Пройдина так и не нашли. Поиски продолжатся завтра по обеим сторонам реки как абхазской, так и российской стороной.

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