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Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего в реке Псоу россиянина
Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего в реке Псоу россиянина
К поискам присоединились сотрудники правоохранительных органов Абхазии и российские пограничники. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T21:30+0300
2023-06-15T21:30+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Водолазы ГИМС МЧС Абхазии и сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры весь день 15 июня занимались поискали россиянина Сергея Пройдина в водах реки Псоу, сообщает пресс-служба МЧС. Сообщается, что Пройдин бросился в реку на глазах у сотрудников абхазской милиции примерно в 8 часов утра, они и вызвали спасателей. К поискам подключились российские пограничники, они задействовали береговой катер, но за весь день Пройдина так и не нашли. Поиски продолжатся завтра по обеим сторонам реки как абхазской, так и российской стороной.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Сотрудники МЧС начали поиски пропавшего в реке Псоу россиянина
21:30 15.06.2023 (обновлено: 22:08 15.06.2023)
К поискам присоединились сотрудники правоохранительных органов Абхазии и российские пограничники.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik.
Водолазы ГИМС МЧС Абхазии и сотрудники пожарно-спасательного отряда Гагры весь день 15 июня занимались поискали россиянина Сергея Пройдина в водах реки Псоу, сообщает
пресс-служба МЧС.
Сообщается, что Пройдин бросился в реку на глазах у сотрудников абхазской милиции примерно в 8 часов утра, они и вызвали спасателей.
К поискам подключились российские пограничники, они задействовали береговой катер, но за весь день Пройдина так и не нашли.
Поиски продолжатся завтра по обеим сторонам реки как абхазской, так и российской стороной.