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Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня
Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня
Сильный ливень обрушился на Новый Афон примерно в 12:00 в четверг, 15 июня, он продолжался около 30-40 минут. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня, сообщил сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации города Вадим Шарапов.По словам Шарапова, частные домовладения и многоквартирные здания потоки воды не затронули. Главной причиной такого явления он назвал отсутствие ливневок в городе. Ветер и ливень обрушился на Гудаутский район в ночь с 14 на 15 июня. В городской черте Гудауты из берегов вышло несколько рек, которые подтопили подвальные помещения и первые этажи частных домов.Как уточнил замглавы администрации по городскому хозяйству Виталий Агрба, профильные органы и МЧС занимаются сбором информации о пострадавших в результате стихии. Спасатели откачивают воду из затопленных территорий.Непогода также привела к перебоям с электричеством. Причиной приостановки подачи света стали подтопление нескольких подстанций и попадание молний в трансформаторы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/livnevye-dozhdi-zatopili-doma-v-gudaute-1046348681.html
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Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня
13:12 15.06.2023 (обновлено: 14:39 15.06.2023)
Сильный ливень обрушился на Новый Афон примерно в 12:00 в четверг, 15 июня, он продолжался около 30-40 минут.
СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня, сообщил сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации города Вадим Шарапов.
"Был достаточно большой поток воды в центре города от монастыря, вода также зашла на территорию Приморского парка. Мы открыли шлюзы водоемов, чтобы избежать подтопления. Такое у нас происходит несколько раз в год, но обычно это бывает в июле", – отметил он.
По словам Шарапова, частные домовладения и многоквартирные здания потоки воды не затронули. Главной причиной такого явления он назвал отсутствие ливневок в городе.
Ветер и ливень обрушился на Гудаутский район в ночь с 14 на 15 июня. В городской черте Гудауты из берегов вышло несколько рек, которые подтопили подвальные помещения и первые этажи частных домов.
Как уточнил замглавы администрации по городскому хозяйству Виталий Агрба, профильные органы и МЧС занимаются сбором информации о пострадавших в результате стихии. Спасатели откачивают воду из затопленных территорий.
Непогода также привела к перебоям с электричеством. Причиной приостановки подачи света стали подтопление нескольких подстанций и попадание молний в трансформаторы.