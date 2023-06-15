https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/tsentr-novogo-afona-chastichno-zatopilo-v-rezultate-livnya-1046353367.html

Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня

Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня

Сильный ливень обрушился на Новый Афон примерно в 12:00 в четверг, 15 июня, он продолжался около 30-40 минут. 15.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Центр Нового Афона частично затопило в результате ливня, сообщил сотрудник отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации города Вадим Шарапов.По словам Шарапова, частные домовладения и многоквартирные здания потоки воды не затронули. Главной причиной такого явления он назвал отсутствие ливневок в городе. Ветер и ливень обрушился на Гудаутский район в ночь с 14 на 15 июня. В городской черте Гудауты из берегов вышло несколько рек, которые подтопили подвальные помещения и первые этажи частных домов.Как уточнил замглавы администрации по городскому хозяйству Виталий Агрба, профильные органы и МЧС занимаются сбором информации о пострадавших в результате стихии. Спасатели откачивают воду из затопленных территорий.Непогода также привела к перебоям с электричеством. Причиной приостановки подачи света стали подтопление нескольких подстанций и попадание молний в трансформаторы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/livnevye-dozhdi-zatopili-doma-v-gudaute-1046348681.html

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