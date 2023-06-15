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Жемчужина Абхазии: как в Очамчыре открыли оздоровительный центр
Жемчужина Абхазии: как в Очамчыре открыли оздоровительный центр
Гостинично-оздоровительный комплекс “Черноморская жемчужина” открылся в городе Очамчыре в четверг, 15 июня. 15.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-15T19:56+0300
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На церемонию открытия прибыло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анкваб.Глава государства назвал событие знаковым для всей Абхазии и отметил, что аналогов этому объекту на территории республики пока еще нет.“Сегодня мы являемся свидетелями знакового события не только для Очамчырского района, но и для всей Абхазии. На территории от Ингура до Сухума аналогов данному отелю на сегодняшний день нет. Открытие отеля "Черноморская жемчужина" значительно увеличит привлекательность восточной Абхазии для туристов. Такой масштабный проект предоставит рабочие места для местных жителей, будет способствовать пополнению бюджета”, - подчеркнул президент.Гостиничный комплекс состоит из более 270 номеров. На первом этаже расположен оздоровительный центр с кабинетами врача, косметолога, спелео-аэроионотерапии, физиотерапии, массажа. На втором - столовая и ресторан. На остальных этажах - номера.На территории "Черноморской жемчужины" в ближайшее время планируется открытие двух бассейнов. По словам инвестора, в планах сделать и парковую зону.Строительство объекта началось в 70-е годы прошлого века, но из-за Отечественной войны народа Абхазии работы были приостановлены. С 2022 года 16-ти этажный отель реставрировался по современным технологиям.
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видео, мультимедиа, абхазия, очамчыра, видео

Жемчужина Абхазии: как в Очамчыре открыли оздоровительный центр

19:56 15.06.2023
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Гостинично-оздоровительный комплекс “Черноморская жемчужина” открылся в городе Очамчыре в четверг, 15 июня.
На церемонию открытия прибыло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анкваб.
Глава государства назвал событие знаковым для всей Абхазии и отметил, что аналогов этому объекту на территории республики пока еще нет.
“Сегодня мы являемся свидетелями знакового события не только для Очамчырского района, но и для всей Абхазии. На территории от Ингура до Сухума аналогов данному отелю на сегодняшний день нет. Открытие отеля "Черноморская жемчужина" значительно увеличит привлекательность восточной Абхазии для туристов. Такой масштабный проект предоставит рабочие места для местных жителей, будет способствовать пополнению бюджета”, - подчеркнул президент.
Гостиничный комплекс состоит из более 270 номеров. На первом этаже расположен оздоровительный центр с кабинетами врача, косметолога, спелео-аэроионотерапии, физиотерапии, массажа. На втором - столовая и ресторан. На остальных этажах - номера.
На территории "Черноморской жемчужины" в ближайшее время планируется открытие двух бассейнов. По словам инвестора, в планах сделать и парковую зону.
Строительство объекта началось в 70-е годы прошлого века, но из-за Отечественной войны народа Абхазии работы были приостановлены. С 2022 года 16-ти этажный отель реставрировался по современным технологиям.
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