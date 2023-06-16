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Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города
Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города
О курортном сезоне и выделении дополнительных средств из бюджета Гудаутского района на развитие Нового Афона в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T11:32+0300
2023-06-16T11:32+0300
2023-06-16T15:02+0300
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Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города
Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города
Профицит в бюджете Гудаутского района составил 69 миллионов рублей, это стало возможным за счет перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году. Часть средств пойдет на развитие Нового Афона. На что конкретно будут направлены эти средства и как в городе начался курортный сезон, рассказал Азамат Чуаз. По его словам, за последние четыре дня стал заметен приток отдыхающих в новом Афоне."Загруженность наших гостиниц около 80 процентов", – рассказал Чуаз. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, новый афон, аудио
Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города
11:32 16.06.2023 (обновлено: 15:02 16.06.2023)
О курортном сезоне и выделении дополнительных средств из бюджета Гудаутского района на развитие Нового Афона в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава местного Собрания депутатов Азамат Чуаз.
Профицит в бюджете Гудаутского района составил 69 миллионов рублей, это стало возможным за счет перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году. Часть средств пойдет на развитие Нового Афона.
На что конкретно будут направлены эти средства и как в городе начался курортный сезон, рассказал Азамат Чуаз.
По его словам, за последние четыре дня стал заметен приток отдыхающих в новом Афоне.
"Загруженность наших гостиниц около 80 процентов", – рассказал Чуаз.
Подробности слушайте в подкасте.