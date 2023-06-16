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Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города

Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города

О курортном сезоне и выделении дополнительных средств из бюджета Гудаутского района на развитие Нового Афона в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T11:32+0300

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Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города Главный четверг: Чуаз об ожиданиях от турсезона в Новом Афоне и благоустройстве города

Профицит в бюджете Гудаутского района составил 69 миллионов рублей, это стало возможным за счет перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году. Часть средств пойдет на развитие Нового Афона. На что конкретно будут направлены эти средства и как в городе начался курортный сезон, рассказал Азамат Чуаз. По его словам, за последние четыре дня стал заметен приток отдыхающих в новом Афоне."Загруженность наших гостиниц около 80 процентов", – рассказал Чуаз. Подробности слушайте в подкасте.

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