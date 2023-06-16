https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/politolog-rasskazal-ponadobitsya-li-rossii-sanitarnaya-zona-na-ukraine-1046369467.html

Политолог рассказал, понадобится ли России "санитарная зона" на Украине

Политолог рассказал, понадобится ли России "санитарная зона" на Украине

В случае провала контрнаступления ВСУ создание Россией санитарной зоны на границе с Украиной может не потребоваться, считает политолог, советник руководителя... 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T18:12+0300

2023-06-16T18:12+0300

2023-06-16T18:21+0300

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Александр Казаков Политолог, секретарь Президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия За правду" по вопросам просвещения и образования Александр Казаков во время круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Традиционные ценности как основа российского общества" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.

В случае провала контрнаступления ВСУ создание Россией санитарной зоны на границе с Украиной может не потребоваться, считает политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме РФ Александр Казаков и объяснил почему.Сейчас положение дел на фронтах приходит к некому перелому, есть понимание того, что наступление, в которое сейчас пошел киевский режим, для него, скорее всего, последнее, отметил эксперт в интервью каналу "Sputnik на русском"."Мы понимаем, что нельзя провести денацификацию бывшей Украины на фрагменте бывшей Украины. Для того, чтобы начать денацификацию, надо сначала получить под контроль территорию и провести там демилитаризацию", - сказал Казаков.По его словам, Россия сейчас ведет очень необычные боевые действия."Одной из главных целей является сбережение солдат. Это не самый распространенный метод ведения боевых действий, но это условие ведение кампании, которое выставляется генералам. Когда просчитываются операции, одним из требований должно быть сохранение военного контингента, если же при маневре есть опасность потерять много людей, он не проводится и ищут другие варианты. Второй не менее важный момент - сбережение мирных жителей на территории, которую Россия собирается денацифицировать. И обе эти задачи президент РФ подтвердил на недавней встрече с военкорами", - пояснил эксперт."Во время нашей спецоперации в Афганистане за нашей южной границей с Афганистаном была такая санитарная зона, и опыт такой у нас есть. Во-первых это не у нас, а по ту сторону границы, дело даже не в том, что там не должно быть ни одного военного и ни одной артиллерийской системы, мы должны на 100% контролировать эту территорию. Зачастую это и отселение оттуда мирных жителей, потому что выявить диверсантов среди людей, которые говорят, что они мирные, это задача сложная… Фактически мы нашу границу безопасности сдвигаем на десятки километров на запад, и понятно, что это войсковая операция, и для этого нам нужны будут силы", - сказал Казаков.Он подчеркнул, что у российских военных уже есть опыт создания санитарной зоны между Россией и Украиной и это будет решено в зависимости от дальнейшего хода спецоперации.По его словам, вопрос создания санитарной зоны может и отпасть в зависимости от того, как российская сторона поведет себя дальше - согласится ли на переход к позиционной войне или пойдет в контрнаступление после того, как попытки наступления киевского режима провалятся.

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