https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/putin-zayavil-chto-rossiya-postepenno-slezaet-s-neftegazovoy-igly-1046370007.html

Путин заявил, что Россия постепенно "слезает с нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия постепенно "слезает с нефтегазовой иглы"

Президент принимает участие в пленарном заседании Питерского международного экономического форума. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T15:50+0300

2023-06-16T15:50+0300

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россия

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает оборот в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Обращает на себя внимание динамика не нефтегазовых доходов – за январь и май они выросли на 9,1%, что заметно выше прогнозов. При этом в мае темп составил плюс 28,5%. Вновь хочу подчеркнуть, речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор нашей экономики, обрабатывающий сектор, сфера торговли и услуг, набирают обороты", – сказал глава государства.Владимир Путин подчеркнул, что экономическая стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала, и позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты. Он пояснил, что второй квартал прошлого года был очень трудным, но уже в апреле этого года ВВП России вырос на 3,3%, и рост продолжается.

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