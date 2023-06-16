https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/takie-obstoyatelstva-yurist-gosstandarta-abkhazii-o-rabote-vedomstva--1046278605.html

Такие обстоятельства: юрист Госстандарта Абхазии о работе ведомства

Такие обстоятельства: юрист Госстандарта Абхазии о работе ведомства

О том, как Госстандарт Абхазии контролирует качество предоставляемых услуг и товаров, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Госкомитета Абхазии по стандартам... 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T15:04+0300

2023-06-16T15:04+0300

2023-06-16T15:04+0300

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Такие обстоятельства: юрист Госстандарта Абхазии о работе ведомства Такие обстоятельства: юрист Госстандарта Абхазии о работе ведомства

По словам Джопуа, проверяются и торговые объекты, и гостиницы, и АЗС. Она отметила, что в Абхазии, где большое количество заправок, особенно важны проверки безопасности на заправочных станциях.Не менее важна и проверка качества продуктов, реализуемых на туристических объектах. Есть случаи, когда торговцы не соблюдают условия хранения товара или же продают контрафакт.Слушайте подкаст.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, проверки, товары, услуги, контроль, аудио