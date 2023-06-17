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"Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме
"Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме
Завершить асфальтирование части улицы Лакоба планируют завершить до конца следующей недели. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T19:00+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме на участке между улицами Дбар и Абазинская. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал глава Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.Изначально столичная администрация планировала сделать ямочный ремонт, но из-за того, что дорога была повреждена на 60% было решено проложить асфальт.Асфальтирование и ямочный ремонт на улице Лакоба планируют завершить до конца следующей недели.Общая стоимость работ 7 млн 131 тыс руб. Финансирование идет из Дорожного фонда. Подрядная организация - Дорожно-строительный комбинат города Гудаута.
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сухум, дорожный фонд абхазии, абхазия, дороги абхазии
сухум, дорожный фонд абхазии, абхазия, дороги абхазии

"Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме

19:00 17.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонт дорожного полотна
Ремонт дорожного полотна - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Завершить асфальтирование части улицы Лакоба планируют завершить до конца следующей недели.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме на участке между улицами Дбар и Абазинская. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал глава Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.
Изначально столичная администрация планировала сделать ямочный ремонт, но из-за того, что дорога была повреждена на 60% было решено проложить асфальт.
“На улице Лакоба ведется частичное сплошное асфальтирование общей площадью пять тысяч квадратных метров, также будет ямочный ремонт в отдельных местах", - уточнил Цвижба.
Асфальтирование и ямочный ремонт на улице Лакоба планируют завершить до конца следующей недели.
Общая стоимость работ 7 млн 131 тыс руб. Финансирование идет из Дорожного фонда. Подрядная организация - Дорожно-строительный комбинат города Гудаута.
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