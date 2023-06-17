https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/abkhazavtodor-otremontiruet-chast-ulitsy-lakoba-v-sukhume-1046384610.html

"Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме

"Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме

Завершить асфальтирование части улицы Лакоба планируют завершить до конца следующей недели. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T19:00+0300

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2023-06-17T19:00+0300

в абхазии

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Абхазавтодор" отремонтирует часть улицы Лакоба в Сухуме на участке между улицами Дбар и Абазинская. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал глава Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба.Изначально столичная администрация планировала сделать ямочный ремонт, но из-за того, что дорога была повреждена на 60% было решено проложить асфальт.Асфальтирование и ямочный ремонт на улице Лакоба планируют завершить до конца следующей недели.Общая стоимость работ 7 млн 131 тыс руб. Финансирование идет из Дорожного фонда. Подрядная организация - Дорожно-строительный комбинат города Гудаута.

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