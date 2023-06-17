https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/dvizhenie-poezdov-po-abkhazii-vozobnovleno-1046379593.html
Движение поездов по Абхазии возобновлено
Движение поездов по Абхазии возобновлено
Движение поездов в Абхазии было приостановлено из-за ливня, обрушившегося на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T09:50+0300
2023-06-17T09:50+0300
2023-06-17T10:06+0300
в абхазии
стихии
абхазия
абхазская железная дорога
гагрский район
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Движение поездов в Абхазии возобновлено, они едет по графику до Сухума, сообщает "Абхазская железная дорога".С 14 июня составы останавливались на станции "Цандрипш", оттуда пассажиров доставляли на трансфере в города республики. Рейсы электропоездов "Ласточка" были отменены.АЖД расчищала пути от последствия стихии совместно с российскими коллегами.Сильный дождь обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, потоки воды повредили участок республиканской трассы и разрушили несколько зданий.
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стихии, абхазия, абхазская железная дорога, гагрский район
стихии, абхазия, абхазская железная дорога, гагрский район
Движение поездов по Абхазии возобновлено
09:50 17.06.2023 (обновлено: 10:06 17.06.2023)
Движение поездов в Абхазии было приостановлено из-за ливня, обрушившегося на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Движение поездов в Абхазии возобновлено, они едет по графику до Сухума, сообщает "Абхазская железная дорога".
Завершена расчистка и восстановление железной дороги в Гагрском районе, часть которой была повреждена в результате стихии 14 июня.
С 14 июня составы останавливались на станции "Цандрипш", оттуда пассажиров доставляли на трансфере в города республики. Рейсы электропоездов "Ласточка" были отменены.
АЖД расчищала пути от последствия стихии совместно с российскими коллегами.
Сильный дождь обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, потоки воды повредили участок республиканской трассы и разрушили несколько зданий.