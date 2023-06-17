https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/dvizhenie-poezdov-po-abkhazii-vozobnovleno-1046379593.html

Движение поездов по Абхазии возобновлено

Движение поездов по Абхазии возобновлено

Движение поездов в Абхазии было приостановлено из-за ливня, обрушившегося на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня 17.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

стихии

абхазия

абхазская железная дорога

гагрский район

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Движение поездов в Абхазии возобновлено, они едет по графику до Сухума, сообщает "Абхазская железная дорога".С 14 июня составы останавливались на станции "Цандрипш", оттуда пассажиров доставляли на трансфере в города республики. Рейсы электропоездов "Ласточка" были отменены.АЖД расчищала пути от последствия стихии совместно с российскими коллегами.Сильный дождь обрушился на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня, потоки воды повредили участок республиканской трассы и разрушили несколько зданий.

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стихии, абхазия, абхазская железная дорога, гагрский район