https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/imya-simvol-33-chast-filma-ob-uchenom-nikolae-albove-snimut-v-abkhazii-1046379192.html

"Имя. Символ 33": часть фильма об ученом Николае Альбове снимут в Абхазии

"Имя. Символ 33": часть фильма об ученом Николае Альбове снимут в Абхазии

Николай Альбов - русский ученый и путешественник, он изучал Абхазию и сделал много открытий на ее территории в конце XIX века. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T08:55+0300

2023-06-17T08:55+0300

2023-06-17T08:55+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Съемки фильма "Имя. Символ 33" об ученом Николае Альбове проходят в Абхазии, рассказала Sputnik режиссер ленты Мария Ремыга-Ганькова.Она объяснила, что проект включает в себя цикл фильмов о знаковых личностях Владимирской области. Среди них был всемирно известный ботаник, путешественник Николай Альбов, который внес неоценимый вклад в изучении Кавказа, в частности, Абхазии.Съемки документального кино начались в Абхазии 12 июня. За четыре дня творческая группа побывала в Сухуме, на озере Рица, на Гегском водопаде, также планируют набрать красочных кадров на озере Мзы.Лента - это не только биографичное повествование о героях и интересных фактах о них, но также интервью с экспертами. Уже состоялась беседа с замдиректором Рицинского нацпарка по науке и экопросвещению, кандидатом географических наук Ингой Тания, кандидатом биологических наук Зурабом Адзинба, главным экологом Абхазии Романом Дбар и ученым-музееведом, заведующей отделом естественной истории в Абхазском государственном музее Таисией Алания.Как уточнила режиссер, Абхазия стала одной из четырех локаций для съемок, наряду с Владимирской и Ивановской областями, Москвой и Санкт-Петербургом.Серия об Альбове будет 28 по счету. Ее хронометраж составит минимум полчаса. Примерная дата выхода – середина июля или же начало августа.Ученый-музеевед, завотделом естественной истории в Абхазском государственном музее Таисия Алания в беседе с корреспондентом Sputnik отметила, что Николай Альбов был большим другом Абхазии, он открыл богатую флору этой страны всему миру."Он приехал сюда впервые в 1888 году лечиться, будучи студентом. Здесь он познакомился с Чернявским (краевед, натуралист-зоолог Владимир Чернявский – прим.) и сразу же включился в активную жизнь Сухума, работал на раскопках, проводил исследования", - рассказала Алания.Во время своей научной деятельности на территории Абхазии, Николай Альбов пришел к выводу, что причерноморская страна богата своей флорой и представляет большой интерес. Российский ученый с 1888 по 1894 годы несколько раз приезжал в Абхазию с большими экспедициями.По ее словам, российского ученого во всех путешествиях по Абхазии сопровождали местные жители, которых он позже в своих заметках называл лучшими проводниками на всем Закавказье. С некоторыми из них Альбов сдружился и даже писал о них в своих заметках – Тыгуа Мукба, Урус Чагуаа, Дамей Барциц. В честь своего товарища Тыгуа Мукба и его дочери Хымсе он назвал несколько растений.Примечательным фактом Алания назвала то, что Николай Альбов первым ввел в научный оборот традиционное абхазское понятие "ацангуара" - древние абхазские сооружения из камней, и дал объяснение того, зачем они были нужны и как использовались.Альбов говорил об уникальных открытиях в Абхазии на научных конференциях не только в России, но и за ее пределами, в том числе, в Швейцарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20150814/1015465421.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20170912/proletaya-nad-vostochnoj-abxaziej-v-poiskax-acanguarov-1021855610.html

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