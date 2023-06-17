https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/ne-dat-umeret-kak-spasti-samshit-v-abkhazii-1046383604.html
Не дать умереть: как спасти самшит в Абхазии
Не дать умереть: как спасти самшит в Абхазии
В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия рассказал о том, как в... 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T19:50+0300
2023-06-17T19:50+0300
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В 2012 году из Сочи в Абхазию попала самшитовая огневка. За короткое время вредитель уничтожил около 95% эндемичных лесов Абхазии. Спустя 10 лет в Пицундо-Мюссерском заповеднике обнаружили, что растение восстанавливается - появились первые подростки самшита.“В ходе нашего небольшого экспедиционного осмотра одного из лесничеств Пицундо-Мюссерского заповедника мы обнаружили большое количество подроста самшита. Самшит разного возраста, там были саженцы, которым 1-2 года, некоторым 3-4 и так далее. Это для нас было не новостью, мы знали, что где-то происходит подрост, но в таком количестве на такой небольшой площади обнаружить не ожидали. Я был приятно удивлен. Мы поделились своей работой в социальных сетях. Мне кажется, важно донести эту информацию до широкого круга людей. Самшит практически полностью был уничтожен, и вот маленькая надежда на то, что самшитовые леса возродятся. А наша задача - сконцентрироваться на поддержке этих территории”, - подчеркнул он.Для сохранения возрождающегося самшита от человеческого влияния сейчас необходимо сделать полноценную ограду в Пицундо-Мюссерском заповеднике. По словам эколога, сейчас на эту территорию беспрепятственно могут проникать и люди, и крупный рогатый скот, которые вытаптывают самшит. По словам эколога, если спасти тот подросток, который сейчас есть, то уже через пять лет можно получить самшитовый подлесок. О полноценном лесе пока говорить не приходится - самшит медленно растущий вид, его годовой прирост не превышает нескольких сантиметров.
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видео, мультимедиа, самшит, абхазия, пицунда, природа, видео
видео, мультимедиа, самшит, абхазия, пицунда, природа, видео
Не дать умереть: как спасти самшит в Абхазии
В эфире радио Sputnik заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия рассказал о том, как в республике возрождается самшит и что нужно сделать, чтобы сохранить кавказский эндемик.
В 2012 году из Сочи в Абхазию попала самшитовая огневка. За короткое время вредитель уничтожил около 95% эндемичных лесов Абхазии. Спустя 10 лет в Пицундо-Мюссерском заповеднике обнаружили, что растение восстанавливается - появились первые подростки самшита.
“В ходе нашего небольшого экспедиционного осмотра одного из лесничеств Пицундо-Мюссерского заповедника мы обнаружили большое количество подроста самшита. Самшит разного возраста, там были саженцы, которым 1-2 года, некоторым 3-4 и так далее. Это для нас было не новостью, мы знали, что где-то происходит подрост, но в таком количестве на такой небольшой площади обнаружить не ожидали. Я был приятно удивлен. Мы поделились своей работой в социальных сетях. Мне кажется, важно донести эту информацию до широкого круга людей. Самшит практически полностью был уничтожен, и вот маленькая надежда на то, что самшитовые леса возродятся. А наша задача - сконцентрироваться на поддержке этих территории”, - подчеркнул он.
Для сохранения возрождающегося самшита от человеческого влияния сейчас необходимо сделать полноценную ограду в Пицундо-Мюссерском заповеднике. По словам эколога, сейчас на эту территорию беспрепятственно могут проникать и люди, и крупный рогатый скот, которые вытаптывают самшит.
По словам эколога, если спасти тот подросток, который сейчас есть, то уже через пять лет можно получить самшитовый подлесок. О полноценном лесе пока говорить не приходится - самшит медленно растущий вид, его годовой прирост не превышает нескольких сантиметров.