https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/reysy-lastochki-v-abkhaziyu-planiruyut-vozobnovit-s-19-iyunya-1046384173.html

Рейсы "Ласточки" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня

Рейсы "Ласточки" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня

Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру были временно отменены из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе во время стихии 14 июня. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сочи

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гагра

абхазская железная дорога

ржд

абхазия

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Рейсы электропоездов "Ласточка" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал помощник гендиректора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши."Ласточка" будет ездить по своему заявленному графику, по словам Хазириши.Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменены из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе во время стихии 14 июня.17 июня АЖД сообщила о возобновлении движения поездов в Абхазии. Часть железной дороги, поврежденную стихией в Гагрском районе, расчистили и восстановили.

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сочи, гагрский район, гагра, абхазская железная дорога, ржд, абхазия