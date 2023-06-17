https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/reysy-lastochki-v-abkhaziyu-planiruyut-vozobnovit-s-19-iyunya-1046384173.html
Рейсы "Ласточки" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня
Рейсы "Ласточки" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня
Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру были временно отменены из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе во время стихии 14 июня. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T16:15+0300
2023-06-17T16:15+0300
2023-06-17T17:40+0300
в абхазии
сочи
гагрский район
гагра
абхазская железная дорога
ржд
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102506/19/1025061933_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d061f6d55fbcfbbdcc5e588ee51c751b.jpg
СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Рейсы электропоездов "Ласточка" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал помощник гендиректора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши."Ласточка" будет ездить по своему заявленному графику, по словам Хазириши.Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменены из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе во время стихии 14 июня.17 июня АЖД сообщила о возобновлении движения поездов в Абхазии. Часть железной дороги, поврежденную стихией в Гагрском районе, расчистили и восстановили.
сочи
гагрский район
гагра
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102506/19/1025061933_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c839de2c58f8ab530d02d0e6e3447ca8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, гагрский район, гагра, абхазская железная дорога, ржд, абхазия
сочи, гагрский район, гагра, абхазская железная дорога, ржд, абхазия
Рейсы "Ласточки" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня
16:15 17.06.2023 (обновлено: 17:40 17.06.2023)
Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру были временно отменены из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе во время стихии 14 июня.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Рейсы электропоездов "Ласточка" в Абхазию планируют возобновить с 19 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал помощник гендиректора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.
"Ласточка" будет ездить по своему заявленному графику, по словам Хазириши.
"Но опять-таки, окончательное решение принимает российская сторона. Сейчас остались кое-какие незначительные работы, связанные с регулированием контактной сети. В течение сегодняшнего дня мы планируем этот вопрос решить. В воскресенье российская сторона должна протестировать контактную сеть. Сегодня зашел сюда путеизмерительный вагон, который разрешил движение пассажирских поездов”, - отметил Хазириши.
Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменены из-за повреждения часть железной дороги в Гагрском районе во время стихии 14 июня.
17 июня АЖД сообщила о возобновлении движения поездов в Абхазии. Часть железной дороги, поврежденную стихией в Гагрском районе, расчистили и восстановили.