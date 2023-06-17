https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-odnomu-iz-tsentrov-prinyatiya-resheniy-vsu-1046383674.html

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T15:20+0300

2023-06-17T15:20+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Накануне российские войска успешно поразили один из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны.Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.По данным ведомства, в течение суток ВС Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих.

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