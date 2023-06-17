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Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T15:20+0300
2023-06-17T15:20+0300
2023-06-17T15:40+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Накануне российские войска успешно поразили один из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны.Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.По данным ведомства, в течение суток ВС Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
15:20 17.06.2023 (обновлено: 15:40 17.06.2023)
Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik.
Накануне российские войска успешно поразили один из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны
.
"Шестнадцатого июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен", — говорится в сводке.
Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.
По данным ведомства, в течение суток ВС Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих.