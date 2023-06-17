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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-odnomu-iz-tsentrov-prinyatiya-resheniy-vsu-1046383674.html
Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T15:20+0300
2023-06-17T15:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Накануне российские войска успешно поразили один из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны.Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.По данным ведомства, в течение суток ВС Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ

15:20 17.06.2023 (обновлено: 15:40 17.06.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2023
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Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих в ходе безуспешных попыток наступления на трех направлениях.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Накануне российские войска успешно поразили один из центров принятия решений ВСУ, заявили в Минобороны.
"Шестнадцатого июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен", — говорится в сводке.
Что именно было целью, в военном ведомстве раскрывать не стали.
По данным ведомства, в течение суток ВС Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях. Войска Украины за сутки потеряли около 600 военнослужащих.
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