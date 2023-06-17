https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/takie-obstoyatelstva-kiriya-o-sostoyanii-samshita-v-abkhazii-1046369341.html

Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии

Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии

17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T10:45+0300

2023-06-17T10:45+0300

2023-06-17T11:04+0300

радио

абхазия

природа

деревья

самшит

борьба с самшитовой огневкой

подкасты

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Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии

Можно ли восстановить популяцию самшита в Абхазии после нашествия огневки, и что для этого нужно сделать, в эфире радио Sputnik рассказал эколог, заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов института экологии АНА Михаил Кирия.Несколько лет назад в Абхазии на 95% был уничтожен самшит. Растение не выдержало нашествия бабочки-огневки. Вредитель был завезен в Сочи перед Олимпиадой вместе с посадочным материалом из Юго-Восточной Азии и далее распространился на территории Абхазии. В последнее время наблюдается подрост эндемика и ученые продолжают следить за этим процессом, в частности, в Пицундо-Мюссерском заповеднике.По словам Кирия, сеянцы подтверждают, что есть естественный подрост, нужно огородить заповедные участки, чтобы предотвратить их вытаптывание скотом и людьми, дать шанс природе к восстановлению."Конечно же, надеяться на то, что в ближайшем будущем мы полностью восстановим самшитовые леса, о таком говорить не приходится. Самшит - очень медленно растущее растение, с годовым приростом в несколько миллиметров, а в лучшем случае, несколько сантиметров. Понятное дело, что он не восстановится за 5 лет, но при должной охране, например, в среднесрочной перспективе мы можем надеяться на восстановление хотя бы самшитового подлеска, чтобы сформировалась, хотя бы кустарниковая форма самшита. Для достижения этого, конечно же, надо сохранить запас семян, который есть в почве, и запас сеянцев. Вопрос ограждения территории, на мой взгляд, он один из ключевых в решении этой задачи", - сказал Кирия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, природа, деревья, самшит, борьба с самшитовой огневкой, подкасты, аудио