https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/takie-obstoyatelstva-kiriya-o-sostoyanii-samshita-v-abkhazii-1046369341.html
Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии
Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии
17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T10:45+0300
2023-06-17T10:45+0300
2023-06-17T11:04+0300
радио
абхазия
природа
деревья
самшит
борьба с самшитовой огневкой
подкасты
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Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии
Такие обстоятельства: Кирия о состоянии самшита в Абхазии
Можно ли восстановить популяцию самшита в Абхазии после нашествия огневки, и что для этого нужно сделать, в эфире радио Sputnik рассказал эколог, заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов института экологии АНА Михаил Кирия.Несколько лет назад в Абхазии на 95% был уничтожен самшит. Растение не выдержало нашествия бабочки-огневки. Вредитель был завезен в Сочи перед Олимпиадой вместе с посадочным материалом из Юго-Восточной Азии и далее распространился на территории Абхазии. В последнее время наблюдается подрост эндемика и ученые продолжают следить за этим процессом, в частности, в Пицундо-Мюссерском заповеднике.По словам Кирия, сеянцы подтверждают, что есть естественный подрост, нужно огородить заповедные участки, чтобы предотвратить их вытаптывание скотом и людьми, дать шанс природе к восстановлению."Конечно же, надеяться на то, что в ближайшем будущем мы полностью восстановим самшитовые леса, о таком говорить не приходится. Самшит - очень медленно растущее растение, с годовым приростом в несколько миллиметров, а в лучшем случае, несколько сантиметров. Понятное дело, что он не восстановится за 5 лет, но при должной охране, например, в среднесрочной перспективе мы можем надеяться на восстановление хотя бы самшитового подлеска, чтобы сформировалась, хотя бы кустарниковая форма самшита. Для достижения этого, конечно же, надо сохранить запас семян, который есть в почве, и запас сеянцев. Вопрос ограждения территории, на мой взгляд, он один из ключевых в решении этой задачи", - сказал Кирия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, природа, деревья, самшит, борьба с самшитовой огневкой, подкасты, аудио
абхазия, природа, деревья, самшит, борьба с самшитовой огневкой, подкасты, аудио
Можно ли восстановить популяцию самшита в Абхазии после нашествия огневки, и что для этого нужно сделать, в эфире радио Sputnik рассказал эколог, заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов института экологии АНА Михаил Кирия.
Несколько лет назад в Абхазии на 95% был уничтожен самшит. Растение не выдержало нашествия бабочки-огневки. Вредитель был завезен в Сочи перед Олимпиадой вместе с посадочным материалом из Юго-Восточной Азии и далее распространился на территории Абхазии. В последнее время наблюдается подрост эндемика и ученые продолжают следить за этим процессом, в частности, в Пицундо-Мюссерском заповеднике.
По словам Кирия, сеянцы подтверждают, что есть естественный подрост, нужно огородить заповедные участки, чтобы предотвратить их вытаптывание скотом и людьми, дать шанс природе к восстановлению.
"Конечно же, надеяться на то, что в ближайшем будущем мы полностью восстановим самшитовые леса, о таком говорить не приходится. Самшит - очень медленно растущее растение, с годовым приростом в несколько миллиметров, а в лучшем случае, несколько сантиметров. Понятное дело, что он не восстановится за 5 лет, но при должной охране, например, в среднесрочной перспективе мы можем надеяться на восстановление хотя бы самшитового подлеска, чтобы сформировалась, хотя бы кустарниковая форма самшита. Для достижения этого, конечно же, надо сохранить запас семян, который есть в почве, и запас сеянцев. Вопрос ограждения территории, на мой взгляд, он один из ключевых в решении этой задачи", - сказал Кирия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.