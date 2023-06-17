https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/takie-obstoyatelstva-o-zaprete-nakhoditsya-v-obschestvennykh-mestakh-nepodobayusche-odetym-1046316314.html

Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым

Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым

Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. Изменения запрещают жителям и гостям... 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T18:05+0300

2023-06-17T18:05+0300

2023-06-17T18:05+0300

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Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым

Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. Изменения запрещают жителям и гостям республики появляться в купальных костюмах и обнаженном виде на улицах и стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, кроме пляжей и мест, отведённых для купания. Нарушителей ждет штраф размером 6 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.О целесообразности введения такой нормы, как и кем она будет контролироваться и может ли это сказаться на желании туристов приехать в Абхазию в эфире радио Sputnik своим мнением поделились депутат Парламента Даут Хутаба и экскурсовод Майя Зухба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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