https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/takie-obstoyatelstva-o-zaprete-nakhoditsya-v-obschestvennykh-mestakh-nepodobayusche-odetym-1046316314.html
Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым
Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым
Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. Изменения запрещают жителям и гостям... 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T18:05+0300
2023-06-17T18:05+0300
2023-06-17T18:05+0300
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Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым
Такие обстоятельства: о запрете находиться в общественных местах неподобающе одетым
Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. Изменения запрещают жителям и гостям республики появляться в купальных костюмах и обнаженном виде на улицах и стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, кроме пляжей и мест, отведённых для купания. Нарушителей ждет штраф размером 6 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.О целесообразности введения такой нормы, как и кем она будет контролироваться и может ли это сказаться на желании туристов приехать в Абхазию в эфире радио Sputnik своим мнением поделились депутат Парламента Даут Хутаба и экскурсовод Майя Зухба.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, одежда, законы, парламент, подкасты, аудио
абхазия, одежда, законы, парламент, подкасты, аудио
Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающихся поведения в общественных местах. Изменения запрещают жителям и гостям республики появляться в купальных костюмах и обнаженном виде на улицах и стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, кроме пляжей и мест, отведённых для купания. Нарушителей ждет штраф размером 6 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.
О целесообразности введения такой нормы, как и кем она будет контролироваться и может ли это сказаться на желании туристов приехать в Абхазию в эфире радио Sputnik своим мнением поделились депутат Парламента Даут Хутаба и экскурсовод Майя Зухба.
Полная версия беседы в аудиофайле.