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В Абхазии простились с погибшим на Донбассе уроженцем республики
В Абхазии простились с погибшим на Донбассе уроженцем республики
Уроженец Абхазии Виталий Багдасарян погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи в Артемовске 9 мая. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T14:25+0300
2023-06-17T14:25+0300
2023-06-17T14:47+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. В Абхазии простились с погибшим на Донбассе Виталием Багдасаряном. Похороны состоялись 17 июня.Тело бойца доставили в Абхазию 16 июня. Еще с одним соотечественником Леваном Эшба простятся 18 июня в Москве, об этом корреспонденту Sputnik сообщили родственники бойца.Эшба ушел добровольцем на Донбасс восемь месяцев назад. 7 июня он погиб в Запорожской области в районе населенного пункта Токмак.
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днр, донбасс, украина, россия
В Абхазии простились с погибшим на Донбассе уроженцем республики
14:25 17.06.2023 (обновлено: 14:47 17.06.2023)
Уроженец Абхазии Виталий Багдасарян погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи в Артемовске 9 мая.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. В Абхазии простились с погибшим на Донбассе Виталием Багдасаряном. Похороны состоялись 17 июня.
Как сообщили в Минобороны, уроженец республики погиб при выполнении боевой задачи в Артемовске 9 мая.
Тело бойца доставили в Абхазию 16 июня.
Еще с одним соотечественником Леваном Эшба простятся 18 июня в Москве, об этом корреспонденту Sputnik сообщили родственники бойца.
Эшба ушел добровольцем на Донбасс восемь месяцев назад. 7 июня он погиб в Запорожской области в районе населенного пункта Токмак.