https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/v-abkhazii-prostilis-s-pogibshim-na-donbasse-urozhentsem-respubliki-1046380038.html

В Абхазии простились с погибшим на Донбассе уроженцем республики

В Абхазии простились с погибшим на Донбассе уроженцем республики

Уроженец Абхазии Виталий Багдасарян погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи в Артемовске 9 мая. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T14:25+0300

2023-06-17T14:25+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. В Абхазии простились с погибшим на Донбассе Виталием Багдасаряном. Похороны состоялись 17 июня.Тело бойца доставили в Абхазию 16 июня. Еще с одним соотечественником Леваном Эшба простятся 18 июня в Москве, об этом корреспонденту Sputnik сообщили родственники бойца.Эшба ушел добровольцем на Донбасс восемь месяцев назад. 7 июня он погиб в Запорожской области в районе населенного пункта Токмак.

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