https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/vysokotekhnologichnuyu-operatsiyu-na-zadnem-otrezke-glaza-vpervye-proveli-v-abkhazii-1046385163.html
Высокотехнологичную операцию на заднем отрезке глаза впервые провели в Абхазии
Высокотехнологичную операцию на заднем отрезке глаза впервые провели в Абхазии
Пациентам, нуждавшимся в подобных операциях, до сегодняшнего дня приходилось выезжать за пределы республики. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T20:30+0300
2023-06-17T20:30+0300
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Высокотехнологичную витреоретинальную операцию впервые провели в Абхазии на базе центра микрохирургии глаза “Прозрение” в субботу, 17 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал главный врач центра Астамур Гулаурия.Операция стала возможна после оснащения центра новым оборудованием - операционной машиной "Stellaris" американского производства.По словам Гулаурия, подобные операции были невозможны до сегодняшнего дня. Сегодня, как рассказал врач, была прооперирована пациентка с тяжелой формой пролиферативной диабетической ретинопатией (повреждение сетчатки глаза, которое возникает при сахарном диабете - прим.)По его словам, двухчасовая операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже отпущена домой.Гулария отметил, что подобные виды операции редки и в самой России.Главврач клиники “Прозрение” добавил, что пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях, в республике много. Теперь они смогут получать помощь своевременно, не выезжая за пределы республики.
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медицина, абхазия, зрение
медицина, абхазия, зрение
Высокотехнологичную операцию на заднем отрезке глаза впервые провели в Абхазии
Пациентам, нуждавшимся в подобных операциях, до сегодняшнего дня приходилось выезжать за пределы республики.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Высокотехнологичную витреоретинальную операцию впервые провели в Абхазии на базе центра микрохирургии глаза “Прозрение” в субботу, 17 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал главный врач центра Астамур Гулаурия.
Операция стала возможна после оснащения центра новым оборудованием - операционной машиной "Stellaris" американского производства.
По словам Гулаурия, подобные операции были невозможны до сегодняшнего дня.
"Пациентам с такими тяжелыми заболеваниями глаз, как отслойка сетчатки, гемостаз, различные травмы глаза, приходилось выезжать за пределы республики”, - отметил Гулария.
Сегодня, как рассказал врач, была прооперирована пациентка с тяжелой формой пролиферативной диабетической ретинопатией (повреждение сетчатки глаза, которое возникает при сахарном диабете - прим.)
По его словам, двухчасовая операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже отпущена домой.
Гулария отметил, что подобные виды операции редки и в самой России.
Главврач клиники “Прозрение” добавил, что пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях, в республике много. Теперь они смогут получать помощь своевременно, не выезжая за пределы республики.