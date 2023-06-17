https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/vysokotekhnologichnuyu-operatsiyu-na-zadnem-otrezke-glaza-vpervye-proveli-v-abkhazii-1046385163.html

Высокотехнологичную операцию на заднем отрезке глаза впервые провели в Абхазии

Высокотехнологичную операцию на заднем отрезке глаза впервые провели в Абхазии

Пациентам, нуждавшимся в подобных операциях, до сегодняшнего дня приходилось выезжать за пределы республики. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T20:30+0300

2023-06-17T20:30+0300

2023-06-17T20:30+0300

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СУХУМ, 17 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Высокотехнологичную витреоретинальную операцию впервые провели в Абхазии на базе центра микрохирургии глаза “Прозрение” в субботу, 17 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал главный врач центра Астамур Гулаурия.Операция стала возможна после оснащения центра новым оборудованием - операционной машиной "Stellaris" американского производства.По словам Гулаурия, подобные операции были невозможны до сегодняшнего дня. Сегодня, как рассказал врач, была прооперирована пациентка с тяжелой формой пролиферативной диабетической ретинопатией (повреждение сетчатки глаза, которое возникает при сахарном диабете - прим.)По его словам, двухчасовая операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже отпущена домой.Гулария отметил, что подобные виды операции редки и в самой России.Главврач клиники “Прозрение” добавил, что пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных операциях, в республике много. Теперь они смогут получать помощь своевременно, не выезжая за пределы республики.

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