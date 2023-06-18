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Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики
Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Абхазия и Россия заключили соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T15:15+0300
2023-06-18T15:15+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики для привлечения российских туристов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Алхас Квициниа.16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Абхазия и Россия заключили соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. Документ подписали вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников.Алхас Квициния также сообщил, что в Абхазии расширяется номерной фонд отелей, постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели.Посол посоветовал туристам, которые собираются посетить республику, обратить внимание на объекты исторического наследия - древние христианские храмы, крепостные сооружения."Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное. Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения", - подчеркнул он.
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туризм, абхазия, россия, политика
туризм, абхазия, россия, политика
Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики
15:15 18.06.2023 (обновлено: 15:35 18.06.2023)
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Абхазия и Россия заключили соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики для привлечения российских туристов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Алхас Квициниа.
"Очевидно, что пассажироперевозки необходимо развивать и морским путем в порты Абхазии, и воздушным. Сейчас стороны интенсивно работают над проектом открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии", - отметил он.
16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Абхазия и Россия заключили соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. Документ подписали вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников.
Алхас Квициния также сообщил, что в Абхазии расширяется номерной фонд отелей, постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели.
Посол посоветовал туристам, которые собираются посетить республику, обратить внимание на объекты исторического наследия - древние христианские храмы, крепостные сооружения.
"Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное. Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения", - подчеркнул он.