https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/abkhaziya-i-rossiya-rabotayut-nad-razvitiem-transportnoy-infrastruktury-kurortov-respubliki-1046388676.html

Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики

Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Абхазия и Россия заключили соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T15:15+0300

2023-06-18T15:15+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия и Россия работают над развитием транспортной инфраструктуры курортов республики для привлечения российских туристов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Алхас Квициниа.16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Абхазия и Россия заключили соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта. Документ подписали вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников.Алхас Квициния также сообщил, что в Абхазии расширяется номерной фонд отелей, постоянно вводят в эксплуатацию новые частные отели.Посол посоветовал туристам, которые собираются посетить республику, обратить внимание на объекты исторического наследия - древние христианские храмы, крепостные сооружения."Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное. Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения", - подчеркнул он.

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