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Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником
Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника (День медика). 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T10:40+0300
2023-06-18T10:40+0300
2023-06-18T15:16+0300
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что самоотверженный труд медиков, нередко идущий на грани физических и эмоциональных возможностей, заслуживает искренней благодарности и уважения граждан Абхазии. Развитие медицинской науки и технологий требует постоянного обучения и совершенствования, и руководство страны совместно с врачами старается повышать эффективность сферы здравоохранения, отметил президент. Он пожелал врачам здоровья, семейного благополучия, успехов.
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аслан бжания, абхазия, медицина, врачи
аслан бжания, абхазия, медицина, врачи
Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником
10:40 18.06.2023 (обновлено: 15:16 18.06.2023)
Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника (День медика).
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что самоотверженный труд медиков, нередко идущий на грани физических и эмоциональных возможностей, заслуживает искренней благодарности и уважения граждан Абхазии.
Развитие медицинской науки и технологий требует постоянного обучения и совершенствования, и руководство страны совместно с врачами старается повышать эффективность сферы здравоохранения, отметил президент.
"Перед нами стоят задачи разработки новых методов лечения и диагностики, оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, обучения молодых специалистов, которые будут продолжать и развивать медицинскую отрасль республики", - добавил Бжания.
Он пожелал врачам здоровья, семейного благополучия, успехов.