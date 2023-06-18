https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/aslan-bzhaniya-pozdravil-medikov-abkhazii-s-professionalnym-prazdnikom-1046387861.html

Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником

Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником

Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника (День медика). 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T10:40+0300

2023-06-18T10:40+0300

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

медицина

врачи

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что самоотверженный труд медиков, нередко идущий на грани физических и эмоциональных возможностей, заслуживает искренней благодарности и уважения граждан Абхазии. Развитие медицинской науки и технологий требует постоянного обучения и совершенствования, и руководство страны совместно с врачами старается повышать эффективность сферы здравоохранения, отметил президент. Он пожелал врачам здоровья, семейного благополучия, успехов.

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аслан бжания, абхазия, медицина, врачи