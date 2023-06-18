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Дополнительное время: Сабри Нанба о начале теннисной карьеры
Дополнительное время: Сабри Нанба о начале теннисной карьеры
Теннисист Сабри Нанба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T20:55+0300
2023-06-18T20:55+0300
2023-06-18T20:55+0300
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Дополнительное время: Сабри Нанба о начале теннисной карьеры
Дополнительное время: Сабри Нанба о начале теннисной карьеры
Юный теннисист, серебряный призер турнира "Море в Гагре" Сабри Нанба. О своих победах, участии в международных турнирах, тренировках, кумирах и планах, он рассказал в программе "Дополнительное время". "Я мог бы сыграть лучше, но эмоционально устал, так как принимал участие в трех турнирах подряд. Я двадцать дней подряд играл, было напряжение", - сказал Сабри Нанба. Тренирует юного спортсмена мастер спорта по теннису Акуция Элизабет. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, теннис, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, теннис, аудио
Дополнительное время: Сабри Нанба о начале теннисной карьеры
Теннисист Сабри Нанба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik Абхазия.
Юный теннисист, серебряный призер турнира "Море в Гагре" Сабри Нанба. О своих победах, участии в международных турнирах, тренировках, кумирах и планах, он рассказал в программе "Дополнительное время".
"Я мог бы сыграть лучше, но эмоционально устал, так как принимал участие в трех турнирах подряд. Я двадцать дней подряд играл, было напряжение", - сказал Сабри Нанба.
Тренирует юного спортсмена мастер спорта по теннису Акуция Элизабет.