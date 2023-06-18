Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/iskusstvo-pamyati-personalnaya-vystavka-kartin-adgura-piliya-otkrylas-v-lykhny-1046395126.html
Искусство памяти: персональная выставка картин Адгура Пилия открылась в Лыхны
Искусство памяти: персональная выставка картин Адгура Пилия открылась в Лыхны
Персональная выставка абхазского художника Адгура Пилия в селе Лыхны продлится до 25 июня. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T20:21+0300
2023-06-18T20:21+0300
в абхазии
гудаутский район
гудаута
лыхны
абхазия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/12/1046390427_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff501bce2585a05f8517579cd0205dbb.jpg
ЛЫХНЫ, 18 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Персональная выставка члена Союза художников Абхазии Адгура Пилия открылась в селе Лыхны в воскресенье, 18 июня.На выставке в собственной галерее автора "GALA", названной в честь матери Галины Чанба, было представлено около 30 работ разных художественных стилей. На них изображены сельские пейзажи, храмы, графика, архитектура, образы абхазских мужчин и женщин.Пилия признался, что именно мама привила ему любовь к живописи и сыграла важную роль в становлении его как художника. Обратив внимание на предрасположенность сына к искусству, Чанба записала его в Гудаутскую художественную школу. Дальше было художественное училище и примерно 35 лет усердной работы.Сколько именно картин написал Пилия, он ответить затруднился, но они есть во многих частных коллекциях в Абхазии, России, Дании, Франции, США, Италии, Турции, Германии.Прошлая персональная выставка Адгура Пилия состоялась три года назад также в галерее "GALA" в селе Лыхны. Сейчас художник работает над картинами на тему Отечественной войны народа Абхазии.По его словам, проведение подобных выставок стимулирует творчество и предоставляет возможность увидеться с людьми, с которыми не так часто пересекаешься.Советник министра культуры Абхазии, учредитель культурного фонда "Инал и Аста" Белла Агрба рассказала, что за последние годы удалось организовать две выставки работ художников Адгура Пилия и Адгура Ампар – в Сухуме и на Красной поляне. С этого началось ее знакомство с Пилия."Дело в том, что Адгур Пилия очень скромный человек. Он никогда не хвастает своим талантом и не демонстрирует его. Поэтому мы решили немного ему помочь напомнить людям о своих картинах, о себе", - подчеркнула Агрба.Выставку приурочили к открытию сезона 2023 года галереи "GALA", где на год вперед запланированы разного рода проекты, в том числе мастер классы и встречи с художниками.Диана Парецкая из России впервые познакомилась с творчеством Адгура Пилия и осталась под большим впечатлением."Я родом из Абхазии, но уже много лет живу в России. Когда мы приезжаем сюда или мои друзья хотят погостить здесь, я даже не знаю, куда их направить. Культурных мероприятий мало, особенно за пределами Сухума. Поэтому хотелось бы чтобы чаще проводились такие выставки", - уверена она.Из общего числа картин наиболее яркие эмоции в ней вызвало полотно под названием "Закат". На нем изображена набережная Сухума и знаменитое кафе "Амра" в разных оттенках красного цвета. Девушка призналась, что от этой картины по ее телу пробежались мурашки.Посетительница выставки Оксана Григолия согласилась с мнением Дианы Парецкой о "Закате", но ее также покорила картина "Осень в Новом Афоне"."Я глубоко верующий человек, и разглядывая Новоафонский монастырь на этой картине, купола, кресты и использованные цвета, возникает ощущение внутреннего спокойствия, тепла, любви и доброты. Вообще, все работы Пилия вызывают ощущения доброты", - сказала Григолия.Адгур Пилия родился в 1967 году в селе Лыхны. Окончил Сухумское художественное училище. Первая его персональная выставка состоялась в 2010 году в Центральном выставочном зале. Он ветеран Отечественной войны народа Абхазии, во время которой получил тяжелое ранение.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190809/Galereya-s-vidom-na-gory-v-sele-Lykhny-otkrylsya-vystavochnyy-zal-1028155114.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190809/Piliya-o-kartinnoy-galeree-v-Lykhny-khochetsya-chtoby-stala-mestom-kulturnogo-otdykha-1028150346.html
гудаутский район
гудаута
лыхны
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/12/1046390427_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e13e19bbd2249c56089cb299ea63d337.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гудаутский район, гудаута, лыхны, абхазия, культура
гудаутский район, гудаута, лыхны, абхазия, культура

Искусство памяти: персональная выставка картин Адгура Пилия открылась в Лыхны

20:21 18.06.2023
© Sputnik / Бадри Есиава Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2023
© Sputnik / Бадри Есиава
Подписаться на
НовостиTelegram
Персональная выставка абхазского художника Адгура Пилия в селе Лыхны продлится до 25 июня.
ЛЫХНЫ, 18 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Персональная выставка члена Союза художников Абхазии Адгура Пилия открылась в селе Лыхны в воскресенье, 18 июня.
На выставке в собственной галерее автора "GALA", названной в честь матери Галины Чанба, было представлено около 30 работ разных художественных стилей. На них изображены сельские пейзажи, храмы, графика, архитектура, образы абхазских мужчин и женщин.

"Меня интересует все, что связано с сельской жизнью, так как я вырос в селе Лыхны, всю свою жизнь работал на земле. Я пишу эти сюжеты, чтобы сохранить то, какие они есть сейчас. Ведь со временем многое меняется и утрачивается", - поделился художник.

Пилия признался, что именно мама привила ему любовь к живописи и сыграла важную роль в становлении его как художника. Обратив внимание на предрасположенность сына к искусству, Чанба записала его в Гудаутскую художественную школу. Дальше было художественное училище и примерно 35 лет усердной работы.
Открытие картинной галереи в селе Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2019
В Абхазии
Галерея с видом на горы: в селе Лыхны открылся выставочный зал
9 августа 2019, 20:15
Сколько именно картин написал Пилия, он ответить затруднился, но они есть во многих частных коллекциях в Абхазии, России, Дании, Франции, США, Италии, Турции, Германии.
Прошлая персональная выставка Адгура Пилия состоялась три года назад также в галерее "GALA" в селе Лыхны. Сейчас художник работает над картинами на тему Отечественной войны народа Абхазии.
По его словам, проведение подобных выставок стимулирует творчество и предоставляет возможность увидеться с людьми, с которыми не так часто пересекаешься.
"Радуют сегодняшние встречи, общение с родственниками, друзьями, товарищами. Что касается картин, они обычно лежат у меня упакованные. Сегодня мы их развесили – хоть проветрятся немного", - отметил автор.
Советник министра культуры Абхазии, учредитель культурного фонда "Инал и Аста" Белла Агрба рассказала, что за последние годы удалось организовать две выставки работ художников Адгура Пилия и Адгура Ампар – в Сухуме и на Красной поляне. С этого началось ее знакомство с Пилия.
"Дело в том, что Адгур Пилия очень скромный человек. Он никогда не хвастает своим талантом и не демонстрирует его. Поэтому мы решили немного ему помочь напомнить людям о своих картинах, о себе", - подчеркнула Агрба.
Выставку приурочили к открытию сезона 2023 года галереи "GALA", где на год вперед запланированы разного рода проекты, в том числе мастер классы и встречи с художниками.
Выставка Диалог сквозь призму живописи - Sputnik Абхазия, 1920, 09.08.2019
Радио
Пилия о картинной галерее в Лыхны: хочется, чтобы стала местом культурного отдыха
9 августа 2019, 20:30
Диана Парецкая из России впервые познакомилась с творчеством Адгура Пилия и осталась под большим впечатлением.
"Я родом из Абхазии, но уже много лет живу в России. Когда мы приезжаем сюда или мои друзья хотят погостить здесь, я даже не знаю, куда их направить. Культурных мероприятий мало, особенно за пределами Сухума. Поэтому хотелось бы чтобы чаще проводились такие выставки", - уверена она.
Из общего числа картин наиболее яркие эмоции в ней вызвало полотно под названием "Закат". На нем изображена набережная Сухума и знаменитое кафе "Амра" в разных оттенках красного цвета. Девушка призналась, что от этой картины по ее телу пробежались мурашки.
© SputnikПерсональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
© Sputnik / Бадри Есиава Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
© Sputnik / Бадри Есиава Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
© Sputnik / Бадри Есиава Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
© Sputnik / Бадри Есиава Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
1/5
© Sputnik
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
2/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
3/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
4/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
5/5
© Sputnik / Бадри Есиава
Персональная выставка художника, члена Союза художников Абхазии, ветерана ОВНА Адгура Пилия
Посетительница выставки Оксана Григолия согласилась с мнением Дианы Парецкой о "Закате", но ее также покорила картина "Осень в Новом Афоне".
"Я глубоко верующий человек, и разглядывая Новоафонский монастырь на этой картине, купола, кресты и использованные цвета, возникает ощущение внутреннего спокойствия, тепла, любви и доброты. Вообще, все работы Пилия вызывают ощущения доброты", - сказала Григолия.
Адгур Пилия родился в 1967 году в селе Лыхны. Окончил Сухумское художественное училище. Первая его персональная выставка состоялась в 2010 году в Центральном выставочном зале. Он ветеран Отечественной войны народа Абхазии, во время которой получил тяжелое ранение.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0