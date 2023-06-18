https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/iskusstvo-pamyati-personalnaya-vystavka-kartin-adgura-piliya-otkrylas-v-lykhny-1046395126.html

Искусство памяти: персональная выставка картин Адгура Пилия открылась в Лыхны

Искусство памяти: персональная выставка картин Адгура Пилия открылась в Лыхны

Персональная выставка абхазского художника Адгура Пилия в селе Лыхны продлится до 25 июня. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T20:21+0300

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в абхазии

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ЛЫХНЫ, 18 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Персональная выставка члена Союза художников Абхазии Адгура Пилия открылась в селе Лыхны в воскресенье, 18 июня.На выставке в собственной галерее автора "GALA", названной в честь матери Галины Чанба, было представлено около 30 работ разных художественных стилей. На них изображены сельские пейзажи, храмы, графика, архитектура, образы абхазских мужчин и женщин.Пилия признался, что именно мама привила ему любовь к живописи и сыграла важную роль в становлении его как художника. Обратив внимание на предрасположенность сына к искусству, Чанба записала его в Гудаутскую художественную школу. Дальше было художественное училище и примерно 35 лет усердной работы.Сколько именно картин написал Пилия, он ответить затруднился, но они есть во многих частных коллекциях в Абхазии, России, Дании, Франции, США, Италии, Турции, Германии.Прошлая персональная выставка Адгура Пилия состоялась три года назад также в галерее "GALA" в селе Лыхны. Сейчас художник работает над картинами на тему Отечественной войны народа Абхазии.По его словам, проведение подобных выставок стимулирует творчество и предоставляет возможность увидеться с людьми, с которыми не так часто пересекаешься.Советник министра культуры Абхазии, учредитель культурного фонда "Инал и Аста" Белла Агрба рассказала, что за последние годы удалось организовать две выставки работ художников Адгура Пилия и Адгура Ампар – в Сухуме и на Красной поляне. С этого началось ее знакомство с Пилия."Дело в том, что Адгур Пилия очень скромный человек. Он никогда не хвастает своим талантом и не демонстрирует его. Поэтому мы решили немного ему помочь напомнить людям о своих картинах, о себе", - подчеркнула Агрба.Выставку приурочили к открытию сезона 2023 года галереи "GALA", где на год вперед запланированы разного рода проекты, в том числе мастер классы и встречи с художниками.Диана Парецкая из России впервые познакомилась с творчеством Адгура Пилия и осталась под большим впечатлением."Я родом из Абхазии, но уже много лет живу в России. Когда мы приезжаем сюда или мои друзья хотят погостить здесь, я даже не знаю, куда их направить. Культурных мероприятий мало, особенно за пределами Сухума. Поэтому хотелось бы чтобы чаще проводились такие выставки", - уверена она.Из общего числа картин наиболее яркие эмоции в ней вызвало полотно под названием "Закат". На нем изображена набережная Сухума и знаменитое кафе "Амра" в разных оттенках красного цвета. Девушка призналась, что от этой картины по ее телу пробежались мурашки.Посетительница выставки Оксана Григолия согласилась с мнением Дианы Парецкой о "Закате", но ее также покорила картина "Осень в Новом Афоне"."Я глубоко верующий человек, и разглядывая Новоафонский монастырь на этой картине, купола, кресты и использованные цвета, возникает ощущение внутреннего спокойствия, тепла, любви и доброты. Вообще, все работы Пилия вызывают ощущения доброты", - сказала Григолия.Адгур Пилия родился в 1967 году в селе Лыхны. Окончил Сухумское художественное училище. Первая его персональная выставка состоялась в 2010 году в Центральном выставочном зале. Он ветеран Отечественной войны народа Абхазии, во время которой получил тяжелое ранение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190809/Galereya-s-vidom-na-gory-v-sele-Lykhny-otkrylsya-vystavochnyy-zal-1028155114.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190809/Piliya-o-kartinnoy-galeree-v-Lykhny-khochetsya-chtoby-stala-mestom-kulturnogo-otdykha-1028150346.html

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