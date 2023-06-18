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Из Кубы в Бзыбь: как сложилась жизнь Хуана Карлоса Вальдеса в Абхазии

Из Кубы в Бзыбь: как сложилась жизнь Хуана Карлоса Вальдеса в Абхазии

Гражданин Кубы Хуан Карлос Валдес приехал работать в Абхазию более 20 лет назад и остался в республике навсегда. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T21:45+0300

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Уроженец Кубы Хуан Карлос Вальдес впервые услышал об Абхазии во время учебы в Высшем Киевском танковом инженерном училище. После окончания учебы он стал работать переводчиком, и его наняла испанская компания, которая наладила бизнес в республике.Валдес приехал работать в Абхазию в 2002 году в Гагрском доке. Трудился переводчиком и был руководителем цеха местного лесхоза. В том же году он познакомился со своей будущей супругой Жанной Сихарулидзе. Спустя полгода они поженились.Первое время они находились у матери Жанны, но позже купили квартиру в микрорайоне Аспа. Когда у них появились дети, место стало не хватать. Молодая пара решила приобрести небольшой участок земли и построить дом.Сегодня Хуан и Жанна живут в собственном доме в селе Бзыбь. Они воспитывают двух сыновей и двух дочерей. Глава семейства занимается строительством коттеджей из дерева. Около года назад Вальдес получил паспорт гражданина Абхазии.

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