https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/kulturnaya-afisha-parad-kontsertov-spektakli-i-vystavka-1046389729.html

Культурная афиша: парад концертов, спектакли и выставка

Культурная афиша: парад концертов, спектакли и выставка

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T17:05+0300

2023-06-18T17:05+0300

2023-06-18T17:10+0300

в абхазии

культура

афиша

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045359851_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_137fcc22e4e7df433c77dd4e0c9d9408.jpg

Афиша культурных событий Абхазии с 19 по 25 июня.Сария Кварацхелия, SputnikКультурную неделю открывает Абхазский государственный драмтеатр спектаклем “Дом Бернарды Альбы”. Показ состоится 20 июня в 19:00. Спектакль по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки поставлена в Абхазском драмтеатре режиссером Мадиной Аргун. Драма расскажет о судьбе женщин в испанских селеньях и вдове Бернарде Альбе, которая, потеряв второго мужа, в соответствии с семейной традицией накладывает восьмилетний траур на всю свою семью.23 июня в 19:00 на сцене театра покажут “Ловеласа”. Спектакль основан на произведении “Бедные люди” Федора Достоевского. Это история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой. Роль главного героя исполняет Заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, главной героини – актриса Амра Начкебия.Ряд концертов запланирован в Государственной филармонии.20 июня в 19.00 - концерт Черима Нахушева и ансамбля танца “Кабардинка”.21 июня в 19:00 - дебютный концерт “ANATRIO” совместно с инструментальной группой “APSNY-FOLK”.24 июня - Отчетный концерт Детской Хореографической студии "Яйрума".В Центральном выставочном зале с 22 по 30 июня будет проходить персональная выставка художницы Марии Пилия.Завершится культурная неделя концертом в Пицундском храме концертом органной музыки “От классики до рок-хитов”. Он состоится 25 июня в 17:00.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170412/dva-chasa-v-dome-bernardy-alb-1020821463.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

культура, афиша, абхазия