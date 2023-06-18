https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/kvitsinia-abkhaziya-gotova-k-lyubomu-razvitiyu-situatsii-s-gruziey-1046388213.html

Квициниа: Абхазия готова к любому развитию ситуации с Грузией

Квициниа: Абхазия готова к любому развитию ситуации с Грузией

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял ранее, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт". 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T12:30+0300

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в абхазии

алхас квициниа

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грузия

политика

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне призывов к Тбилиси открыть "второй фронт" против России, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Алхас Квициниа.Как заявил ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.Кроме того, Алхас Квициниа отметил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно, по его словам, Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы.

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