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Квициниа: Абхазия готова к любому развитию ситуации с Грузией
Квициниа: Абхазия готова к любому развитию ситуации с Грузией
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял ранее, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт". 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T12:30+0300
2023-06-18T12:30+0300
2023-06-18T15:26+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне призывов к Тбилиси открыть "второй фронт" против России, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Алхас Квициниа.Как заявил ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.Кроме того, Алхас Квициниа отметил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно, по его словам, Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы.
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алхас квициниа, россия, абхазия, грузия, политика
алхас квициниа, россия, абхазия, грузия, политика
Квициниа: Абхазия готова к любому развитию ситуации с Грузией
12:30 18.06.2023 (обновлено: 15:26 18.06.2023)
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял ранее, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт".
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Абхазия готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне призывов к Тбилиси открыть "второй фронт" против России, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Алхас Квициниа.
"Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными", - сказал дипломат.
Как заявил ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв "второй фронт", убеждает Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией.
Кроме того, Алхас Квициниа отметил, что в вопросе выстраивания диалога с Грузией хороших перспектив пока не видно, по его словам, Тбилиси не готов подписать документ о международных гарантиях неприменения силы.