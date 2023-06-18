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МЧС Абхазии вторые сутки ищет ребенка, упавшего в реку Гега
МЧС Абхазии вторые сутки ищет ребенка, упавшего в реку Гега
Несчастный случай произошел вечером в субботу, 17 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T11:35+0300
2023-06-18T11:35+0300
2023-06-18T17:28+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ищут ребенка, упавшего в реку Гега.В поисках задействованы более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На месте находится руководство МЧС.Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.
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мчс абхазии, абхазия, гагрский район
МЧС Абхазии вторые сутки ищет ребенка, упавшего в реку Гега
11:35 18.06.2023 (обновлено: 17:28 18.06.2023)
Несчастный случай произошел вечером в субботу, 17 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ищут ребенка, упавшего в реку Гега.
Как сообщает пресс-служба ведомства, течением реки унесло четырехлетнего Александра Вакулича. Он приехал с родителями на отдых из Пинска, Беларусь.
В поисках задействованы более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На месте находится руководство МЧС.
Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.