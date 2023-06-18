https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-rebenka-upavshego-v-reku-gega-1046388076.html

МЧС Абхазии вторые сутки ищет ребенка, упавшего в реку Гега

МЧС Абхазии вторые сутки ищет ребенка, упавшего в реку Гега

Несчастный случай произошел вечером в субботу, 17 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии вторые сутки ищут ребенка, упавшего в реку Гега.В поисках задействованы более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На месте находится руководство МЧС.Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.

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