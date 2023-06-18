https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/peyring-kak-spasti-vino-s-pomoschyu-chipsov-ili-klubniki-1046352696.html

Пейринг: как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)

Пейринг: как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)

Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к... 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T09:50+0300

2023-06-18T09:50+0300

2023-06-18T10:11+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0f/1046352810_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4afcc9e91f93f7cdc965fd5428006787.jpg

Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники) Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)

Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.Эксперт эпизода - руководитель школы сомелье Wine State, президент Московской Ассоциации Сомелье Владимир Косенко.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио