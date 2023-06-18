https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/peyring-kak-spasti-vino-s-pomoschyu-chipsov-ili-klubniki-1046352696.html
Пейринг: как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Пейринг: как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к... 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T09:50+0300
2023-06-18T09:50+0300
2023-06-18T10:11+0300
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Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Пейринг. Как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.Эксперт эпизода - руководитель школы сомелье Wine State, президент Московской Ассоциации Сомелье Владимир Косенко.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Пейринг: как спасти вино с помощью чипсов (или клубники)
09:50 18.06.2023 (обновлено: 10:11 18.06.2023)
Кто придумал, что вино подходит только определенной еде, как называется такое "искусство сочетаний" и кто отвечает за это в ресторанах. Какое вино подойдет к пельменям, фаст-фуду и высокой кухне, почему оливки и маслины – далеко не лучшая закуска, как шампанское сочетается с чипсами и что приготовить к вину из российских автохтонов.
Эксперт эпизода - руководитель школы сомелье Wine State, президент Московской Ассоциации Сомелье Владимир Косенко.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России"
.
Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.