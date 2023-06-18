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Россия и Абхазия активно занимаются признанием республики другими странами
Россия и Абхазия активно занимаются признанием республики другими странами
Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T13:25+0300
2023-06-18T13:25+0300
2023-06-18T15:29+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости республики другими государствами, заявил в интервью РИА Новости посол в России Алхас Квициниа.Он также опроверг сообщения о том, что президент республики Аслан Бжания приезжал в феврале 2023 года в Москву, якобы чтобы обсудить присоединение Абхазии к России.Посол подчеркнул, что глава государства часто посещает Москву, и его визиты всегда направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества.
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россия, абхазия, политика
россия, абхазия, политика
Россия и Абхазия активно занимаются признанием республики другими странами
13:25 18.06.2023 (обновлено: 15:29 18.06.2023)
Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik.
Россия и Абхазия ведут скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости республики другими государствами, заявил в интервью РИА Новости
посол в России Алхас Квициниа.
"Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях. Надо ли говорить об очевидном - признание независимости Абхазии другими странами произошло при поддержке Российской Федерации. Дипломатические ведомства двух наших стран и сегодня активно этим занимаются", - сказал Квициниа.
Он также опроверг сообщения о том, что президент республики Аслан Бжания приезжал в феврале 2023 года в Москву, якобы чтобы обсудить присоединение Абхазии к России.
Посол подчеркнул, что глава государства часто посещает Москву, и его визиты всегда направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества.