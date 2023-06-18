https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/rossiya-i-abkhaziya-aktivno-zanimayutsya-priznaniem-respubliki-drugimi-stranami-1046388320.html

Россия и Абхазия активно занимаются признанием республики другими странами

Россия и Абхазия активно занимаются признанием республики другими странами

Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T13:25+0300

2023-06-18T13:25+0300

2023-06-18T15:29+0300

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Россия и Абхазия ведут скоординированную внешнюю политику и активно занимаются вопросами признания независимости республики другими государствами, заявил в интервью РИА Новости посол в России Алхас Квициниа.Он также опроверг сообщения о том, что президент республики Аслан Бжания приезжал в феврале 2023 года в Москву, якобы чтобы обсудить присоединение Абхазии к России.Посол подчеркнул, что глава государства часто посещает Москву, и его визиты всегда направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества.

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