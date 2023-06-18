https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/vystavka-obschestvennykh-initsiativ-sostoyalas-v-sukhume-1046394463.html

Выставка общественных инициатив состоялась в Сухуме

Выставка общественных инициатив состоялась в Сухуме

В выставке общественных инициатив, организованной Программой развития ООН, приняли участие благотворительные организации и инициативные группы со всех районов... 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T19:40+0300

2023-06-18T19:40+0300

2023-06-18T19:54+0300

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка общественных инициатив состоялась на культурно-деловой платформе "Гума" в воскресенье, 18 июня. Как отмечают организаторы, основная цель выставки - познакомить людей с деятельностью общественных организаций, благотворительных фондов, инициативных групп, которые занимаются различными сферами деятельности, рассказать о той пользе, которую они приносят обществу. Валерий Джинджолия представил на выставке детский образовательный проект "Ауасхыр", амбулаторную ковид-бригаду и курсы по преаналитике для медсестер. "Есть очень важный этап лабораторных тестов, который начинается еще до лабораторий – это как правильно подготовить пациента, взять у него кровь, транспортировать и хранить. Этот этап включает в себя 70% ошибок. Благосостояние пациента зависит от этого этапа и наши тренинги были посвящены тому, как по последним стандартам принято брать кровь, транспортировать и так далее", - рассказал он. Посетители выставки также могли оставить свои контакты культурно-благотворительному фонду "Ашана" и узнать информацию о критериях отбора. По словам директора фонда Мактины Джинджолия, взаимодействие государственных органов и общественных организаций выгодно и правильно для обеих сторон, а подобного рода выставки могут служить платформой для информирования. Благотворительный фонд "Асаркиал" из Гудауты, занимающийся содействием социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, также "рассказал" о себе на выставке. Директор фонда Ирина Розио отметила, что на выставке есть уникальная возможность рассказать о своей работе и наглядно показать достижения. Так, с 2017 года фонд провел 1630 занятий с психологом, более 1300 сеансов массажа, более 1200 занятий с дефектологом, 290 арт-терапий, предоставил 350 продуктовых корзин в период пандемии коронавируса. В выставке приняли участие культурно-благотворительный фонд "Ашана", общественный фонд развития "Амшра", благотворительный фонд "Женский фонд развития", Сухумский Дом юношества, "Дюна", Детский фонд Абхазии, "Абжуйские женщины", общественная организация "Киараз", "Амч" Ассоциация женщин Абхазии, благотворительный фонд "Апсабара", молодежная инициатива Ткуарчала "МИТ", Центр гуманитарных программ, Ассоциация инва-содействие, БФ "Асаркиал", Диабетическое общество Абхазии, "Ацкьара".

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