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Ягодное дело: как выращивают малину и ежевику в Гумисте
Ягодное дело: как выращивают малину и ежевику в Гумисте
Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T18:50+0300
2023-06-18T18:50+0300
2023-06-18T18:50+0300
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Плантации, на которых растут малина и ежевика, расположены в Сухумском районе. Здесь, недалеко от городской суеты по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся, не покладая рук.Изначально семейный бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур было принято, потому что ягоды пользуются популярностью и хорошо произрастают в Абхазии.На сельскохозяйственных угодьях растет больше малины, чем ежевики. Малина и ежевика требуют тщательного ухода, их накрывают теневой сетью, чтобы защитить от прямых солнечных лучей. Еще одно необходимое условие – капельное орошение.
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видео, абхазия, мультимедиа, малина, сельское хозяйство, видео
видео, абхазия, мультимедиа, малина, сельское хозяйство, видео
Ягодное дело: как выращивают малину и ежевику в Гумисте
Шесть лет назад две семьи, живущие в селе Гумиста Сухумского района, решили заняться выращиванием малины и ежевики.
Плантации, на которых растут малина и ежевика, расположены в Сухумском районе. Здесь, недалеко от городской суеты по-настоящему кипит сельская жизнь – две семьи, решившие создать и продвигать собственное дело, трудятся, не покладая рук.
Изначально семейный бизнес начинался с малиновых насаждений, затем появилась и ежевика. Решение заняться именно этими видами сельскохозяйственных культур было принято, потому что ягоды пользуются популярностью и хорошо произрастают в Абхазии.
На сельскохозяйственных угодьях растет больше малины, чем ежевики. Малина и ежевика требуют тщательного ухода, их накрывают теневой сетью, чтобы защитить от прямых солнечных лучей. Еще одно необходимое условие – капельное орошение.