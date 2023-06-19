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Часть Сухума и Сухумского района останутся без воды во вторник 20 июня
Часть Сухума и Сухумского района останутся без воды во вторник 20 июня
Временные отключения питьевой воды связаны с проведением ремонтных работ. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T15:40+0300
2023-06-19T15:40+0300
2023-06-19T16:11+0300
в абхазии
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Часть Сухума и Сухумского района останутся без подачи питьевой воды завтра, 20 июня, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Подача воды будет отключена в полночь и возобновится в 20:00.Ограничения коснутся жителей домов на улицах Нового района, Старого поселка, улиц Эшба, Апсильской, Братьев Зантария, Чанба, районов вокзала, рынка, ВИЭМа, Турбазы, центральной и нагорной частей города, сел Дзыгута и Баслата.
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Часть Сухума и Сухумского района останутся без воды во вторник 20 июня
15:40 19.06.2023 (обновлено: 16:11 19.06.2023)
Временные отключения питьевой воды связаны с проведением ремонтных работ.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Часть Сухума и Сухумского района останутся без подачи питьевой воды завтра, 20 июня, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды будет отключена в полночь и возобновится в 20:00.
Ограничения коснутся жителей домов на улицах Нового района, Старого поселка, улиц Эшба, Апсильской, Братьев Зантария, Чанба, районов вокзала, рынка, ВИЭМа, Турбазы, центральной и нагорной частей города, сел Дзыгута и Баслата.