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Историческое событие: мощи Симона Кананита передали Сухумскому Кафедральному собору

Историческое событие: мощи Симона Кананита передали Сухумскому Кафедральному собору

Благотворительный фонд святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору Благовещения Пресвятой Богородицы мощи... 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T17:28+0300

2023-06-19T17:28+0300

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Передача мощей Симона Кананита Сухумскому Кафедральному собору Благовещения Пресвятой Богородицы произошла по инициативе Императорского православного палестинского общества.В дар кафедральному собору также был передан медальон-реликварий "Святой апостол Симон Кананит", который хранился у директора Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чвалы.Серебряный с золочением медальон датируется предположительно последней четвертью XVII-началом XVIII века, произведен в Италии.Симон Кананит – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Согласно писанию, вместе с апостолом Андреем Первозванным он прибыл на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился дальше проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.

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