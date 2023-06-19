https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-o-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-vazhnoe-politicheskoe-i-ekonomicheskoe-sobytie-1046412915.html

Озган о запуске Сухумского аэропорта: важное политическое и экономическое событие

Озган о запуске Сухумского аэропорта: важное политическое и экономическое событие

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о реконструкции Сухумского аэропорта. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T13:55+0300

2023-06-19T13:55+0300

2023-06-19T15:38+0300

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Озган об аэропорте Озган об аэропорте

Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.В интервью радио Sputnik Озган рассказала о деталях подписанного документа. Она также подчеркнула, что возобновление авиасообщения с Россией является важным не только политическим и историческим , но экономическим событием. Подробности слушайте в аудиофайле.

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