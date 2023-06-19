https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-o-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-vazhnoe-politicheskoe-i-ekonomicheskoe-sobytie-1046412915.html
Озган о запуске Сухумского аэропорта: важное политическое и экономическое событие
Озган о запуске Сухумского аэропорта: важное политическое и экономическое событие
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о реконструкции Сухумского аэропорта. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T13:55+0300
2023-06-19T13:55+0300
2023-06-19T15:38+0300
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Озган об аэропорте
Озган об аэропорте
Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.В интервью радио Sputnik Озган рассказала о деталях подписанного документа. Она также подчеркнула, что возобновление авиасообщения с Россией является важным не только политическим и историческим , но экономическим событием. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, соглашение, аэропорт, сухумский аэропорт, аудио
Озган о запуске Сухумского аэропорта: важное политическое и экономическое событие
13:55 19.06.2023 (обновлено: 15:38 19.06.2023)
Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о реконструкции Сухумского аэропорта.
Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В интервью радио Sputnik Озган рассказала о деталях подписанного документа.
"Для инвестора предоставляется инвестиционный режим, который включает в себя гарантии защиты инвестиций, преференции и льготы с учетом стратегической важности проекта. Это абхазская сторона берет на себя в качестве обязательств", – отметила Кристина Озган.
Она также подчеркнула, что возобновление авиасообщения с Россией является важным не только политическим и историческим , но экономическим событием.
Подробности слушайте в аудиофайле
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