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Поездки "Ласточки" в Гагру возобновятся 20 июня

Поездки "Ласточки" в Гагру возобновятся 20 июня

Рейсы электропоездов "Ласточка" в Гагру временно отменили 14 июня из-за повреждения стихией части железной дороги в Гагрском районе. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T17:26+0300

2023-06-19T17:26+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Движение электропоездов "Ласточка" по маршруту Сочи – Гагра возобновится со вторника, 20 июня, сообщается на сайте РЖД.Расписание останется прежним. Пассажиры смогут отправляться из Сочи в Гагру в 11:54 и прибывать на абхазский курорт в 15:00. По обратному маршруту, до Сочи, поезд выезжает в 07:30.Еще одна пара поездов курсирует по сокращенному маршруту, Гагра – аэропорт Сочи. Кроме того, по прежнему расписанию станет курсировать и туристический ретро-поезд "Сочи".Рейсы электропоездов "Ласточка" в Абхазию временно отменены из-за повреждения части железной дороги в Гагрском районе после разгула стихии 14 июня.17 июня АЖД сообщила о возобновлении движения поездов в республике. Поврежденную часть железной дороги расчистили и восстановили.

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