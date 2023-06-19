https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/rossiyskie-moryaki-spasli-v-sredizemnom-more-lyudey-s-tonuschego-sudna-1046410488.html

Российские моряки спасли в Средиземном море людей с тонущего судна

Российские моряки спасли в Средиземном море людей с тонущего судна

Всего из воды вытащили 68 человек, плывших на корабле "Авалон" под флагами Германии и Греции. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T11:04+0300

2023-06-19T11:04+0300

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россия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Экипажи фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и судна "Пижма" спасли пассажиров с тонущего судна в Средиземном море, сообщает Министерство обороны России."Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма", спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", – говорится в сообщении ведомства.Российский фрегат следовал в порт Тартус, когда поступил сигнал бедствия. Для того, чтобы на него ответить, корабль изменил курс. Спасательная операция прошла успешно – людям оказали медицинскую помощь и на "Пижме" доставили в бухту греческого острова Калимнос для того, чтобы пересадить их на катера береговой охраны.

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