https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/trenery-rasskazali-chto-pomozhet-rebenku-iz-neumekhi-prevratitsya-v-talantlivogo-futbolista--1046417064.html
Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста
Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста
О детском футболе в Абхазии, о том, как пробиться спортсменам на международные соревнования и как не пропустить талант, в эфире радио Sputnik во Всемирный день... 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T17:09+0300
2023-06-19T17:09+0300
2023-06-19T17:43+0300
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Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста
Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста
Футбол – самый массовый вид спорта в Абхазии, однако он на уровне любительского, отмечают тренеры. Они рассказали, чего не хватает в республике для того, чтобы воспитать профессионалов, и как определить "футбольного" ребенка.Тренеры поделились своим мнением о том, что важнее в спортсмене, трудолюбие или талант, и почему основная масса футболистов играет только на энтузиазме.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, футбол, дети, аудио
подкасты, футбол, дети, аудио
Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста
17:09 19.06.2023 (обновлено: 17:43 19.06.2023)
О детском футболе в Абхазии, о том, как пробиться спортсменам на международные соревнования и как не пропустить талант, в эфире радио Sputnik во Всемирный день детского футбола рассказали тренеры детских команд Аслан Багателия и Максим Никитский.
Футбол – самый массовый вид спорта в Абхазии, однако он на уровне любительского, отмечают тренеры. Они рассказали, чего не хватает в республике для того, чтобы воспитать профессионалов, и как определить "футбольного" ребенка.
Тренеры поделились своим мнением о том, что важнее в спортсмене, трудолюбие или талант, и почему основная масса футболистов играет только на энтузиазме.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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