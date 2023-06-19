https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/trenery-rasskazali-chto-pomozhet-rebenku-iz-neumekhi-prevratitsya-v-talantlivogo-futbolista--1046417064.html

Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста

Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста

О детском футболе в Абхазии, о том, как пробиться спортсменам на международные соревнования и как не пропустить талант, в эфире радио Sputnik во Всемирный день... 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T17:09+0300

2023-06-19T17:09+0300

2023-06-19T17:43+0300

радио

подкасты

футбол

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/13/1046416900_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e10f894c14bcc2de0d8a99ea34cfe910.jpg

Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста Тренеры рассказали, что поможет ребенку из неумехи превратиться в талантливого футболиста

Футбол – самый массовый вид спорта в Абхазии, однако он на уровне любительского, отмечают тренеры. Они рассказали, чего не хватает в республике для того, чтобы воспитать профессионалов, и как определить "футбольного" ребенка.Тренеры поделились своим мнением о том, что важнее в спортсмене, трудолюбие или талант, и почему основная масса футболистов играет только на энтузиазме.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, футбол, дети, аудио