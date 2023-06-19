https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/vozrozhdenie-nartov-v-abkhazii-vnov-poyavitsya-ansambl-dolgozhiteley-1046412223.html
Возрождение "нартов": в Абхазии вновь появится ансамбль долгожителей
Возрождение "нартов": в Абхазии вновь появится ансамбль долгожителей
По инициативе Министерства культуры и под руководством Народной артистки Абхазии Розы Чамагуа в республике воссоздали мужской ансамбль долгожителей "Нартаа". 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T12:44+0300
2023-06-19T12:44+0300
2023-06-19T13:04+0300
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Первый ансамбль долгожителей Абхазии "Нартаа" был создан в 1948 году композитором Иваном Кортуа, позже его возглавил композитор Константин Ченгелия. Ансамбль был известен не только в Абхазии, но и по всему СССР, а в 1974 году на конкурсе вокальных коллективов в Венгрии он завоевал высшую награду – "Золотого павлина".После Отечественной войны народа Абхазии ансамбль не функционировал, его участников уже нет в живых. В 2022 году Министерство культуры республике поручило Народной артистке Абхазии Розе Чамагуа воссоздать знаменитый ансамбль.Артистке удалось собрать 25 певцов со всей Абхазии. Уже год раз в месяц в здании Госфилармонии идут репетиции новых "нартов".Членам съемочной группы Sputnik удалось побывать за кулисами и стать одними из первых зрителей предстоящего концерта.
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мультимедиа, абхазия, музыка, видео, видео
Возрождение "нартов": в Абхазии вновь появится ансамбль долгожителей
12:44 19.06.2023 (обновлено: 13:04 19.06.2023)
По инициативе Министерства культуры и под руководством Народной артистки Абхазии Розы Чамагуа в республике воссоздали мужской ансамбль долгожителей "Нартаа".
Первый ансамбль долгожителей Абхазии "Нартаа" был создан в 1948 году композитором Иваном Кортуа, позже его возглавил композитор Константин Ченгелия. Ансамбль был известен не только в Абхазии, но и по всему СССР, а в 1974 году на конкурсе вокальных коллективов в Венгрии он завоевал высшую награду – "Золотого павлина".
После Отечественной войны народа Абхазии ансамбль не функционировал, его участников уже нет в живых. В 2022 году Министерство культуры республике поручило Народной артистке Абхазии Розе Чамагуа воссоздать знаменитый ансамбль.
Артистке удалось собрать 25 певцов со всей Абхазии. Уже год раз в месяц в здании Госфилармонии идут репетиции новых "нартов".
Членам съемочной группы Sputnik удалось побывать за кулисами и стать одними из первых зрителей предстоящего концерта.