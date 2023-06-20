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Чериму Нахушеву присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"

Чериму Нахушеву присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия"

Концерт Черима Нахушева и ансамбля "Кабардинка" прошел в абхазской Госфилармонии во вторник, 20 июня. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Певцу из Кабардино-Балкарии Чериму Нахушеву было присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия". Согласно указу президента республики Аслана Бжания, звание Нахушеву присвоено за вклад в развитие и популяризацию музыкальной культуры народов Северного Кавказа.Зачитывая указ со сцены, замминистра культуры Абхазии Динара Смыр заметила, что, несмотря на то, что артист в республике впервые, местные жители его знают и очень любят. "Для меня это большая честь, буду стараться оправдать это высокое звание. Надеюсь на то, что наши встречи станут красивой и доброй традицией," - в свою очередь, сказал Нахушев. Черим Нахушев - популярный на Северном Кавказе исполнитель этнической и эстрадной песни, заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Ингушетии, Южной Осетии. Поет на родном черкесском языке восточного и западного диалектов, а также на русском и осетинском.

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