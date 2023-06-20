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Гражданин Украины задержан в Кабардино-Балкарии за шпионаж
Гражданин Украины задержан в Кабардино-Балкарии за шпионаж
ФСБ установила, что 44-летний мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T10:46+0300
2023-06-20T10:46+0300
2023-06-20T11:28+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданин Украины был задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба ФСБ России.Задержанный передавал сотрудникам украинских спецслужб военные сведения, которые могли быть использованы против безопасности России в условиях проведения военной спецоперации, говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж"). Следственные мероприятия продолжаются.
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россия, фсб, украина
Гражданин Украины задержан в Кабардино-Балкарии за шпионаж
10:46 20.06.2023 (обновлено: 11:28 20.06.2023)
ФСБ установила, что 44-летний мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik.
Гражданин Украины был задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже, сообщает
пресс-служба ФСБ России.
Задержанный передавал сотрудникам украинских спецслужб военные сведения, которые могли быть использованы против безопасности России в условиях проведения военной спецоперации, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж"). Следственные мероприятия продолжаются.