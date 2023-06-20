https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/grazhdanin-ukrainy-zaderzhan-v-kabardino-balkarii-za-shpionazh-1046422036.html

Гражданин Украины задержан в Кабардино-Балкарии за шпионаж

Гражданин Украины задержан в Кабардино-Балкарии за шпионаж

ФСБ установила, что 44-летний мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T10:46+0300

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россия

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Гражданин Украины был задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба ФСБ России.Задержанный передавал сотрудникам украинских спецслужб военные сведения, которые могли быть использованы против безопасности России в условиях проведения военной спецоперации, говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж"). Следственные мероприятия продолжаются.

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