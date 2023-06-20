https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/koroleva-poley-kak-yurist-iz-abkhazii-prodaet-rossiyanam-golubiku-1046435109.html
"Королева" полей: как юрист из Абхазии продает россиянам голубику
"Королева" полей: как юрист из Абхазии продает россиянам голубику
В 2019 году юрист по образованию Елана Джопуа, которая 17 лет проработала в органах государственной власти, решила сменить поле деятельности и стала... 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T20:53+0300
2023-06-20T20:53+0300
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В бывшем цитрусовом совхозе села Кохора теперь растет голубика. Четыре года назад непривычную для этой местности ягоду из Европы завезла предприниматель Елана Джопуа. Она высадила на плодородной земле, находящейся межу горами и морем, восемь гектаров голубики, которая теперь попадает не только и даже не столько на местные рынки, а сколько на прилавки российских городов.Во время сбора ягоды на плантации ежедневно трудятся около ста человек. Все они - местные жители, фермеры, крестьяне, учителя, школьники и студенты, которые не прочь подзаработать, несмотря на палящее солнце.Съемочная группа Sputnik съездила на плантацию, наелась голубики и разузнала все женские секреты успешного бизнеса.
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абхазия, мультимедиа, видео, видео
абхазия, мультимедиа, видео, видео
"Королева" полей: как юрист из Абхазии продает россиянам голубику
В 2019 году юрист по образованию Елана Джопуа, которая 17 лет проработала в органах государственной власти, решила сменить поле деятельности и стала плантатором.
В бывшем цитрусовом совхозе села Кохора теперь растет голубика. Четыре года назад непривычную для этой местности ягоду из Европы завезла предприниматель Елана Джопуа.
Она высадила на плодородной земле, находящейся межу горами и морем, восемь гектаров голубики, которая теперь попадает не только и даже не столько на местные рынки, а сколько на прилавки российских городов.
Во время сбора ягоды на плантации ежедневно трудятся около ста человек. Все они - местные жители, фермеры, крестьяне, учителя, школьники и студенты, которые не прочь подзаработать, несмотря на палящее солнце.
Съемочная группа Sputnik съездила на плантацию, наелась голубики и разузнала все женские секреты успешного бизнеса.