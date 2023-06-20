https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/ot-sochi-do-gagry-raspisanie-elektropoezda-lastochka-1046421638.html
От Сочи до Гагры: расписание электропоезда "Ласточка"
От Сочи до Гагры: расписание электропоезда "Ласточка"
После небольшого перерыва, связанного с повреждением железнодорожных путей из-за стихии, сегодня, 20 июня, электропоезд "Ласточка" продолжает свои рейсы в... 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T10:24+0300
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Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая. Спустя почти месяц, 8 июня, состав прибыл на Гагрский вокзал впервые по рабочему графику. Первыми пассажирами стали 65 человек.Время в пути от Гагры до Сочи и наоборот занимает три часа. "Ласточка" будет курсировать ежедневно, кроме трех дней в июле - 21, 26, 31 чисел и шести дней в августе - 5, 10, 15, 20, 25, 30.В Абхазии "Ласточка" останавливается на станциях "Цандрипш", "Абаата", павильон "Гагрипш" и конечная – Гагрский вокзал.Руководства АЖД и РЖД планируют продлить маршрут "Ласточки" до Сухума в 2024 году."Ласточка" - высокотехнологический электропоезд компании "Сименс", которые производятся по лицензии в Российской Федерации.
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абхазия, видео, мультимедиа, инфографика
абхазия, видео, мультимедиа, инфографика
От Сочи до Гагры: расписание электропоезда "Ласточка"
После небольшого перерыва, связанного с повреждением железнодорожных путей из-за стихии, сегодня, 20 июня, электропоезд "Ласточка" продолжает свои рейсы в Абхазию.
Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая. Спустя почти месяц, 8 июня, состав прибыл на Гагрский вокзал впервые по рабочему графику. Первыми пассажирами стали 65 человек.
Время в пути от Гагры до Сочи и наоборот занимает три часа. "Ласточка" будет курсировать ежедневно, кроме трех дней в июле - 21, 26, 31 чисел и шести дней в августе - 5, 10, 15, 20, 25, 30.
В Абхазии "Ласточка" останавливается на станциях "Цандрипш", "Абаата", павильон "Гагрипш" и конечная – Гагрский вокзал.
Руководства АЖД и РЖД планируют продлить маршрут "Ласточки" до Сухума в 2024 году.
"Ласточка" - высокотехнологический электропоезд компании "Сименс", которые производятся по лицензии в Российской Федерации.