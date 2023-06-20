https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/ot-sochi-do-gagry-raspisanie-elektropoezda-lastochka-1046421638.html

От Сочи до Гагры: расписание электропоезда "Ласточка"

От Сочи до Гагры: расписание электропоезда "Ласточка"

После небольшого перерыва, связанного с повреждением железнодорожных путей из-за стихии, сегодня, 20 июня, электропоезд "Ласточка" продолжает свои рейсы в... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T10:24+0300

2023-06-20T10:24+0300

2023-06-20T10:24+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/13/1046417668_0:47:1988:1165_1920x0_80_0_0_449bf6bc541ddfb17fbe511616e35616.png

Тестовый проезд электропоезда "Ласточка" по маршруту "Сочи – Гагра" состоялся 12 мая. Спустя почти месяц, 8 июня, состав прибыл на Гагрский вокзал впервые по рабочему графику. Первыми пассажирами стали 65 человек.Время в пути от Гагры до Сочи и наоборот занимает три часа. "Ласточка" будет курсировать ежедневно, кроме трех дней в июле - 21, 26, 31 чисел и шести дней в августе - 5, 10, 15, 20, 25, 30.В Абхазии "Ласточка" останавливается на станциях "Цандрипш", "Абаата", павильон "Гагрипш" и конечная – Гагрский вокзал.Руководства АЖД и РЖД планируют продлить маршрут "Ласточки" до Сухума в 2024 году."Ласточка" - высокотехнологический электропоезд компании "Сименс", которые производятся по лицензии в Российской Федерации.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, мультимедиа, инфографика